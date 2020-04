Bon Plan Darty : écran Gamer HP 25 pouces à 149€ au lieu de 199€

Darty vient de lancer une très belle promotion sur l’écran pour Gamer HP 25MX, qui est proposé à 149€ au lieu de 199€. L’offre n’a pas de date limite, elle peut donc s’arrêter à tout moment, soyez rapides si vous voulez en profiter.

L’écran idéal pour le gaming ?

Son design ne laisse pas de place au doute, le HP 25MX est un écran gamer. Ce qui est intéressant, c’est ce qu’il a sous le capot. Sa dalle TN de 24,5 pouces propose une résolution Full HD avec une diagonale 16/9. Le plus important pour la partie gaming, c’est le taux de rafraîchissement et le temps de réponse.

On est ici sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms, ce qui est idéal pour le gaming. Ce qui rend ce bon plan Darty HP encore plus intéressant, c’est la présence de la technologie Freesync, développée par AMD. Si vous ne connaissez pas, elle permet switcher le taux de rafraîchissement en fonction de votre utilisation, pour une expérience optimale.

Si vous êtes sur le bureau, votre écran utilise du 60 Hz, si vous êtes en pleine partie d’un FPS, il passe en 144 Hz.

Il est aussi idéal pour le multimédia avec un contraste dynamique de 12 000 000:1 pour des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs plus nettes. Au niveau des connectiques, c’est du classique, avec un port HDMI, un Display Port et une sortie jack.

En cette période de confinement, les délais de livraison sont plus longs que d’habitude, et c’est normal. Si vous commandez le HP 25MX chez Darty aujourd’hui, la livraison prendra une dizaine de jours. La promo n’a pas de date de fin fixée, elle peut donc s’arrêter à tout moment. Pour retrouver l’offre chez Darty, c’est par ici :

