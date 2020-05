Bon Plan : dernières heures pour le MacBook Pro 16″ à prix cassé

Alors que la réduction sur le plus haut de gamme monte à 10%, c’est une aubaine, car Apple ne fait jamais de réduction sur son site, et sur les produits récents. L’engouement semble être là, étant donné que tous les stocks de MacBook Pro 16″ chez Fnac ont été épuisés ce week-end. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l’opération, qui finit à 23h59 chez Darty, et mardi matin chez Fnac.

C’est donc votre dernière chance de saisir ce MacBook Pro 16″ à tarif bradé, et vous avez aussi le choix avec des modèles 13 et 15 pouces qui proposent des réductions qui grimpent à plusieurs centaines d’euros. Ce sont donc les dernières heures, et les dernières unités en stock pour cette opération spéciale chez Fnac et Darty, venue compensée le report des French Days à une date indéterminée.

Voici le détail des offres Fnac :

Dernière chance pour économiser sur le MacBook Pro 16 pouces

Depuis son lancement, le MacBook Pro 16″ n’a eu droit qu’à très peu de réduction chez les différents marchands. Alors que Fnac et Darty avaient déjà proposé quelques réductions sur certaines configurations, celles auxquelles nous avons droit en ce moment sont bien plus intéressantes. Grâce à l’opération 6 jours pour concrétiser vos projets, vous avez droit jusqu’à plus de 300 euros de réduction en fonction de la configuration.

Nous avons pu tester ce MacBook Pro 16″ en début d’année, et il nous a tout simplement bluffés. Alors que son prix est inférieur au modèle précédent en 15 pouces, il propose des caractéristiques techniques beaucoup plus intéressantes. La vitesse, et la qualité audio sont ses deux gros atouts. Il est à la fois taillé pour une utilisation professionnelle, et multimédia.

Si vous opter pour ces prix réduits chez Fnac ou Darty, vous bénéficier exactement des mêmes garanties que lors d’un achat de MacBook Pro 16″ chez Apple. Vous avez donc 2 ans de garantie, et pouvez profiter des Apple Store pour prendre rendez-vous au Genius Bar en cas de problèmes avec votre machine.

Vous avez le temps de vous faire un avis

L’achat d’un nouveau Mac est toujours un investissement. Sur ce MacBook Pro 16″, vous partez donc sur une dépense de plus de 2 000€. La Fnac et Darty vous proposent donc une période rétractation de 15 jours, pendant laquelle vous pouvez renvoyer votre MacBook Pro et être remboursés. Il faudra bien faire attention à prendre soin de la machine. Mais les marchands ne s’arrêtent pas là.

Autre atout, en achetant ce MacBook Pro 16″ en promotion, vous bénéficiez d’une réduction de 20€ sur l’abonnement Microsoft 365 (ex Office 365). Si vous ne voulez pas vous appuyer sur les apps gratuites Apple (Keynote, Pages et Numbers), c’est un moyen idéal d’économiser pour avoir Excel, Word, et consorts. Autre avantage, vous bénéficiez d’une année offert du service Apple TV+.

Si ce MacBook Pro 16″ vous intéresse, il vous faudra donc être rapide pour en profiter, la promotion se terminant ce soir à 23h59 chez Darty. Sur les autres modèles de MacBook, iMac et iPad Pro, vous avez jusqu’à demain matin pour commander chez Fnac. Pour ne manquer aucune offre, c’est par ici que ça se passe :

