Bon Plan : l’excellent Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go à 319€ au lieu de 449€ chez Rakuten 🔥

Le Xiaomi Mi 9T Pro : flagship killer de 2019

Il y a une chose qui est sûre, Xiaomi a fait les choses en grand cette année, pour fêter son arrivée en France. La marque a sorti plusieurs nouveaux modèles depuis le MWC, et le Mi 9T Pro semble être son aboutissement. Embarquant un SoC haut de gamme, le Snapdragon 855 et 6 Go de RAM, il est l’un des plus puissants de l’année. L’autre atout du Mi 9T Pro, c’est son écran avec quasiment aucun contour.

Pour proposer une telle dalle, Xiaomi a fait le choix d’un capteur selfie rétractable. À l’arrière on retrouve un triple capteur photo grand-angle, zoom x2 et ultra grand-angle et les clichés sont aussi très bons. En plus de cela, on retrouve un port jack, un capteur d’empreinte digitale sous l’écran, le tout alimenté par MIUI 10, le fork Android de Xiaomi. Le modèle en réduction aujourd’hui contient 128 Go de stockage, et est habituellement vendu 449€.

Dernière grosse qualité du Mi 9T Pro, son autonomie. Avec une batterie de 4000 mAh on pouvait s’attendre à de belles performances et c’est le cas, le Mi 9T Pro est très endurant. Lors de notre test, il nous a convaincus, vous pouvez découvrir notre vidéo YouTube pour tout savoir sur ce modèle :

