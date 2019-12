Bon plan : Fire TV Stick, Echo Dot et Kindle à -50% sur Amazon

Pour ce Black Friday, Amazon nous a fait une démonstration de force en enchainant les promotions pendant toute la semaine. Ce dimanche encore, il promeut des milliers de marques – mais également ses produits : les Fire TV Stick, Echo Dot, Echo Show ou encore la Kindle sont en vente flash à 50%. Si les produits ne sont pas très chers par défaut, cela permet toutefois d’économiser plusieurs dizaines d’euros sur chaque appareil.

Entre les enceintes équipées de l’assistant vocal Alexa, la liseuse électronique ou encore le dongle TV, Amazon a mis en place toute une gamme de produits high-tech qui connait un très large succès. Sur la plateforme marchande, tous ces produits font partie des meilleures ventes pendant ce Black Friday. Il faut dire que les remises sont plus que généreuses, et cela constitue de bonnes idées de cadeaux pour Noël.

La gamme Echo, top vente sur Amazon

En janvier dernier, Amazon se félicitait d’avoir écoulé plus de 100 millions d’appareils équipés de son assistant vocal Alexa. Parmi eux, les Amazon Echo, Echo Dot et Echo Show constituent la plus grande majorité des ventes. Ces produits permettent de contrôler un certain nombre d’objets et de services par des commandes vocales. Si la version Echo Show 5 est équipée d’un écran, les autres sont plus basiques et sont des enceintes plus ou moins sophistiquées.

Pendant le Black Friday, Amazon a également voulu promouvoir deux autres produits qui se vendent très bien : tout d’abord, il y a sa fameuse liseuse électronique Kindle (et la version Kindle Paperwhite) qui est en promotion de plus de 30%. Cela permet non seulement d’économiser de la place, mais également du papier : ce sont plus de 400 000 livres qui sont disponibles dans la tablette – il y en a pour tous les goûts. Dans sa catégorie, c’est logiquement la meilleure vente sur la place de marché américaine.

Dernier produit qui connait un très grand succès sur Amazon : le Fire TV Stick. C’est un concurrent direct du Chromecast de Google puisqu’il permet de streamer le contenu de son mobile sur un téléviseur – même si celui-ci n’est pas une Smart TV. Autrement dit, vous pouvez rendre « intelligente » votre téléviseur des années 1990 en lui faisant diffuser Netflix, YouTube et de nombreux autres services. La remise pendant le Black Friday s’élève à presque 40%, ce qui fait passer le dongle à moins de 30€.

Jusqu’à 50% de remise sur les produits Amazon

Ce Black Friday aura été ponctué de bons plans sur les plus belles marques du monde, et Amazon n’a pas lésiné sur la qualité des offres. Maintenant si vous voulez faire des petits cadeaux originaux pour les fêtes de fin d’années, les accessoires comme la Kindle, le Fire TV Stick ou encore le Echo Dot sont des produits peu chers qui feront leur effet. Attention toutefois aux délais de livraison : si Amazon connait rarement des ruptures sur ses produits, les délais peuvent parfois se rallonger – et jusqu’après Noël dans certains cas.

Pour ne pas rater tous les bons plans de cette semaine « noire » sur le site marchand, nous vous invitons à regarder les dernières offres toujours disponibles sur le site ce dimanche. Amazon a vraiment tout prévu et au delà des Fire TV Stick, Amazon Echo et autres Kindle, les belles marques comme Apple, Samsung, Oral-B ou encore Huawei.

