Bon Plan : Huawei P Smart Z à 219€ seulement chez Fnac

Le Huawei P Smart Z est un smartphone pensé pour les amateurs de multimédia. Avec son très grand écran de 6,59″, la part belle est faite à l’image. L’écran prend toute la surface avant, la caméra selfie étant rétractable. Consulter YouTube, Netflix ou jouer à des jeux comme PUBG est très agréable avec ce modèle.

Il est aujourd’hui proposé en promotion chez Fnac à 219€ au lieu de 249€.

Le deuxième atout du P Smart Z est son autonomie. Avec sa batterie de 4000 mAh, vous tiendrez largement une journée et demie, voir deux jours en cas d’utilisation moins intensive. Il tourne grâce à un SoC Kirin 710 qui, même s’il n’est pas le plus puissant du marché, vous assure une fluidité de navigation pour les actions du quotidien. Il est couplé avec 4 Go de RAM, et 64 Go de stockage.

Si vous avez besoin de plus de stockage, il peut être étendu jusqu’à 512 Go grâce au slot présent pour une carte microSD. Ce dernier peut, au choix, accueillir une seconde carte Nano SIM.

Au niveau photo, on retrouve un capteur selfie rétractable de 16 Mpx. À l’arrière on retrouve un double capteur de 16 Mpx et 2 Mpx. La recharge s’effectue via un port USB-C et, fait assez rare aujourd’hui pour être souligné, le Huawei P Smart Z embarque un port jack 3.5 mm.

Le Huawei P Smart Z est sorti en mai 2019 avec un tarif très agressif. Cette promotion chez Fnac est dans la continuité du Black Friday, avec un prix qui chute à 219€ seulement. Si vous cherchez une idée cadeau pour un proche, l’offre est particulièrement intéressante. Son écran est l’un des plus grands actuellement disponibles sur le marché, si vous aimez la vidéo, vous serez servis !

Voir l’offre chez Fnac

Nova 5T, P Smart 2019 : les autres smartphones Huawei aussi en promotion chez Fnac

Le P Smart Z n’est pas le seul smartphone Huawei a profiter d’une promo chez Fnac. Son prédécesseur, le P Smart 2019 est lui vendu à 189€ au lieu de 219€. Le dernier modèle milieu de gamme, le Nova 5T est quant à lui en promotion à 399€ au lieu de 429€. Il se démarque du P Smart Z grâce à son processeur plus puissant : le Kirin 980, dont les performances sont celles des haut de gamme comme le Mate 20 Pro ou le P30 Pro.

Avec ces trois réductions, vous avez donc accès à 3 smartphones très différents, pour tous les budgets.

Cette promotion est disponible du 4 décembre au 10 décembre chez Fnac. Petit avantage si vous êtes pressés, vous pouvez retirer votre modèle dans l’un des deux magasins sous une heure.

Voir le Nova 5T chez Fnac