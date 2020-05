Bon plan iPhone SE : comment obtenir 50€ de remise facile ?

Bouygues Telecom offre à tous ses clients une très belle remise de 50€ sur l’achat du nouvel iPhone SE 2020. Que ce soit lors de la souscription à un forfait mobile sans engagement B&YOU ou pour un forfait Sensation Avantage Smartphone, il suffit juste d’ajouter l’iPhone SE dans son panier pour obtenir une remise de 50€ sur le dernier smartphone Apple.

C’est le premier acteur à offrir une telle remise, mais l’offre est limitée :

Voir l’offre Bouygues Telecom

L’iPhone SE va conquérir le milieu de gamme

L’iPhone SE est un produit très important pour Apple. Équipé d’une puce A13 (la même que l’iPhone 11 Pro), il est un modèle très puissant et au tarif contenu. Apple a en effet utilisé le châssis de l’iPhone 8 pour proposer un smartphone plus compact et surtout moins cher. Si vous un acheter l’iPhone SE nu, Bouygues Telecom le propose à 449€ au lieu de 499€.

Même s’il reprend la même esthétique, l’iPhone SE 2020 est bien plus convaincant que l’iPhone 8. Par son prix tout d’abord, mais aussi par les technologies intégrées. La puce A13 permet d’une part de rendre l’iPhone SE très véloce, mais aussi d’améliorer sensiblement la qualité photo de son capteur arrière. En plus de cela, la charge rapide 18W est disponible, tout comme la recharge sans fil.

C’est donc un smartphone milieu de gamme parfait si vous voulez un iPhone qui dure dans le temps sans vous ruiner, surtout grâce à l’offre Bouygues Telecom qui propose cet iPhone SE à 449€ seulement pour célébrer son lancement.

iPhone SE à 449€, sans engagement

Bien souvent, les opérateurs télécoms traditionnels offrent des réductions sur les téléphones à condition de s’engager sur un forfait dans la durée (24 mois). Bouygues Telecom a décidé d’en faire tout autrement, et le bon plan est accessible à TOUS les clients. Autrement dit, il vous suffit de prendre un forfait sans engagement (B&YOU) et de rajouter l’iPhone SE dans votre panier pour obtenir 50€ de remise immédiate sur le téléphone.

Avec cette stratégie, vous pouvez non seulement obtenir l’iPhone SE à moindres frais (449€ au lieu de 499€), mais vous n’êtes pas non plus engagé chez l’opérateur. Alors que les forfaits « sans engagement » deviennent le standard sur le marché, l’offre de Bouygues Telecom apparait comme extrêmement compétitive.

Rappel des offres de B&YOU :

Pour découvrir toutes les offres B&YOU, c’est par ici :

Voir les offres B&YOU

iPhone SE à partir de 1€ (engagement)

Bouygues Telecom est un opérateur qui est connu pour proposer des offres promotionnelles pour la sortie des nouveaux modèles de smartphones.. C’est donc aussi le cas de l’iPhone SE en ce moment, et en optant pour un forfait mobile avec engagement dans la durée, la remise est encore plus importante. Depuis sa sortie, l’iPhone SE 2020 est vendu à un prix de 499€ – et l’opérateur vous le propose à un coût initial de 1€ seulement. Si l’offre vous intéresse, voici comment en profiter :

Obtenir l’iPhone SE à 1€ chez Bouygues Telecom

Commander l’iPhone SE à 51€ chez Bouygues Telecom Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go 24 mois Télécharger et remplissez le formulaire qui propose un remboursement de 50€ Payer 8€ par mois pendant 24 mois (échelonnement du paiement)

Voir l’offre Bouygues Telecom

Que contient le forfait dans ce cas-là ?

Le forfait mobile Sensation Avantage Smartphone 70 Go de Bouygues Telecom, est l’abonnement le plus populaire chez Bouygues Telecom. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités (France, Europe et DOM) ainsi que 70 Go de données internet dans l’Hexagone et 30 Go dans l’Union Européenne en semaine. Bonus non négligeable, les données internet sont illimitées pendant les week-ends.

Si vous vous décidez de partir sur ce forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go et que vous décidez de conserver votre numéro de téléphone actuel, l’offre vous permet de l’avoir pour 30,99€ par mois pendant la première année, puis 45,99€ par mois au-delà. Si vous décidez d’opter pour un nouveau numéro, il faudra directement débourser 45,99€ par mois pour cet abonnement téléphonique. Si vous êtes abonnés à une box Bouygues Telecom, vous économisez 7€ par mois.

Si vous voulez un plus petit forfait avec engagement dans la durée, mais quand même obtenir une remise sur l’iPhone SE, c’est aussi possible. Ci-dessous, vous pouvez trouver les tarifs associés à chacun des forfaits Sensation Avantage Smartphone de la gamme Bouygues Telecom. En optant pour le forfait incluant 50 Go de data et 24 mois d’engagement, le coût initial chute alors à 79€ seulement.