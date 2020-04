Bon Plan : jusqu’à 200€ de réduction sur les packs Xbox One 🔥

Microsoft a décidé de frapper un grand coup en proposant aujourd’hui plusieurs ventes flash sur sa boutique officielle. Jusqu’au 7 avril, plusieurs packs Xbox One et accessoires sont en promotions. Voici les belles affaires auxquelles vous avez le droit pour cette opération spéciale les offres de Printemps Xbox :

Plusieurs packs Xbox One à -200€

Si vous cherchiez à acheter une Xbox One avec des jeux, certains packs ont droit à de très fortes réductions. C’est notamment le cas du pack Xbox One X 1 To avec le jeu Gear 5, qui est proposé à 299€ au lieu de 499€. C’est aussi le cas pour le même cas, en remplaçant le jeu par Star Wars Jedi : Fallen Order ou Forza Horizon 4 LEGO Speed.

Si c’est la Xbox One S qui vous intéresse, on retrouve sur le site officiel Microsoft des packs Xbox One S 1 To + 1 jeu (2K20, Star Wars, Gears 5, etc.) à 249€ au lieu de 299€. Le pack Xbox One S 1 To avec deux manettes est aussi proposé avec 77€ de réduction, à 222€ au lieu de 299€. Sachez par ailleurs que Microsoft est en mesure de livrer tous ses produits sans aucune difficulté, malgré les retards enregistrés par certains services de livraison.

Le site officiel est aussi le lieu idéal pour les manettes éditions limitées, comme la version Arctic Camo qui est disponible en précommande à 64,99€. Alors que la console s’est écoulée à plus de 40 millions d’unités à travers le monde, il est évident que ces accessoires devraient très rapidement partir. Si vous voulez en profiter, c’est maintenant qu’il faut y aller.

Le Xbox Game Pass Ultimate à 1€ par mois seulement !

C’est une très belle offre si vous êtes abonnés Xbox Live, l’abonnement Xbox Game Pass est proposé à 1€ seulement au lieu de 12,99€. Il permet de bénéficier de tous les avantages du Xbox Live Gold, avec en plus 100 jeux disponibles. On ne peut qu’apprécier de geste de la part du géant américain, alors que la période de confinement fait exploser l’audience de toutes les consoles.

En souscrivant, votre compte Xbox Live actuel est directement upgradé pour la période de votre choix. C’est donc parfait si vous voulez multiplier les jeux pendant la période de confinement qui devrait encore durer quelques semaines.

Les offres de Printemps : Xbox sont disponibles jusqu’au 7 avril uniquement. Si vous voulez profiter des promotions, soyez rapides, certains packs étant déjà en rupture de stock ! Pour découvrir tous les bons plans sur la Xbox One, ses accessoires et ses abonnements, c’est par ici que ça se passe :

