Bon Plan : le pack Philips Hue + Amazon Echo Dot à 154,90€ au lieu de 259€

Ce bon plan comprend l’Amazon Echo Dot de deuxième génération ainsi que le nécessaire pour vous équiper en lumière connectée avec le kit de démarrage Philips Hue Colors (pont de connexion + 3 ampoules couleurs) et un interrupteur. Habituellement vendu 259€, ce pack tombe donc à 154,90€. L’offre semble rencontrer un fort succès, les délais commençant sérieusement à s’allonger depuis midi. Si l’offre vous intéresse, soyez donc rapide pour en profiter.

La combinaison des deux vous permet de contrôler à la voix vos ampoules connectées, et les Philips Hue sont aussi compatibles avec Google Assistant et Siri, en plus d’Alexa. L’interrupteur vous permet de vous passer du smartphone ou de la voix pour gérer vos ampoules, et vous pouvez la configurer pour déclencher des scénarios de votre choix. En plus de sa compatibilité avec un grand nombre de plateforme, un des plus gros point fort des Philips Hue est la richesse de son catalogue qui comprend des ampoules, des bandeaux de LED, des lampes, des switchs, etc.

Profiter de l’offre