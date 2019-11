Bon plan : la Microsoft Surface Pro 6 à -38% dans une vente flash

Alors que la nouvelle génération de ses PC hybrides vient tout juste d’être présentée au grand public, Microsoft voit le prix de ses Surface Pro 6 chuter ce matin sur Amazon. La plupart des modèles, quelle que soit leur configuration, sont en forte promotion via cette vente flash très spéciale. Inutile de préciser que le stock est limité, et que c’est maintenant ou jamais qu’il faut profiter de ces offres choc.

Voir toutes les offres

Les Surface Pro 6 en vente flash

Par exemple, on retrouve ce matin la Microsoft Surface Pro avec un processeur Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go en SSD à 849€ au lieu de 1200€, soit une remise de -29% sur Amazon. Pour ceux qui voudraient équiper la tablette avec tous les accessoires pour en faire un ordinateur complet, il y a ce matin une réduction sur le stylet qui passe de 109€ à seulement 79€ (-27%). De même, le clavier amovible passe de 179€ à 138€ seulement.

La Microsoft Surface Pro 6 avec le puissant processeur Intel Core i7 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est à 1549€ au lieu de 2518€, soit une remise de 38% par rapport au prix d’origine. Vous pouvez également opter pour une configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et le prix passe alors de 1699€ à 1251€ (-25%) pendant cette vente flash sur Amazon. Pour ceux qui veulent la version la plus simple, la Microsoft Surface Pro 6 avec une puce Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 979€ au lieu de 1069€.

Le Surface Laptop 2 et Surface Book en promo

Ce matin, Amazon fait également la fête à d’autres produits phares chez Microsoft : le Surface Laptop 2, qui a vu une nouvelle version sortir il y a quelques jours, voit lui aussi son tarif baisser. Les différents modèles et les différents coloris sont tous éligibles à la même offre standard : 999€ au lieu de 1499€ pour la version avec un processeur i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Quant aux Surface Book 2, les réductions disponibles sur Amazon oscillent entre 10 et 15% selon les modèles et les configurations choisies.