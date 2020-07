Bon plan : La Brandt B5006UHD bradée à 45% soit 200 € d’économie

Le nombre de télévisions ne cesse d’augmenter au fil du temps. Vous en aurez pour tous les prix, que ça soit de l’entrée de gamme au haut de gamme. Vous aurez des dalles LED ou OLED (QLED, AMOLED) selon le prix que vous mettrez. En bref, les télévisions sont de plus en plus accessibles. Nous vous avons trouvé un bon plan pour la Brandt B5006UHD ! Vous pourrez l’acquérir pour seulement 249,99 € au lieu de 449,99 € soit 200 € d’économie directement sur votre facture.

L’entrée de gamme de chez Brandt

Vous souhaitez entrer dans le monde de la 4K ? Alors cette Brandt B5006UHD est idéale pour vous et votre porte-monnaie. En effet, grâce à ce modèle, vous pourrez entrer doucement dans un tout nouveau monde. Grâce à une bonne dalle LED de 50″, vous pourrez profiter des derniers films en 4K sans problèmes. De plus, votre console (si compatible) pourra également passer sur de la 4K (3840×2160 pixels), de quoi découvrir de nouvelles perspectives sur le nouveau F1 2020 par exemple. Elle apporte en plus de ça la technologie HDR, afin d’avoir un meilleur rendu visuel.

Cette Brandt TV possède : trois ports HDMI (ARC, CEC et HDCP), un port YUV ainsi qu’un port composite. La télévision possède également un port pour l’antenne, une pour un casque audio, une entrée optique et deux ports USB 2.0. Vous pourrez brancher des disques durs afin de lire vos vidéos en MPEG4, DivX ou AVI. Vous retrouverez un son classique sur cette Brandt B5006UHD en 2,0. Cette télévision est simple et va au but. Elle sera idéale pour les personnes qui ne peuvent pas mettre beaucoup d’argent sur une télévision. Celle-ci pourra également servir comme télévision secondaire pour une autre pièce comme une chambre par exemple. Vous pourrez l’acheter sur Darty au prix de 249,99 € au lieu de 449,99 € soit 45 % d’économie (200 €). Une télévision qui pourra aisément vous faire apprécier les contenus en Ultra HD avec un prix très bas.

