Bon plan : le disque dur externe Samsung chute de -60% 🔥

Si Noël se rapproche à grands pas, il est encore le moment de faire des économies sur ses achats : le dernier disque dur externe Samsung (en SSD) est en vente flash sur Amazon. Selon l’espace de stockage que vous choisissez, la réduction immédiate peut s’élever à plus de 60%. En partenariat avec le marchand, le géant coréen n’hésite pas à casser les prix pour écouler encore quelques milliers d’exemplaires.

Il est évident qu’avec une telle réduction sur tous ces disques durs externes Samsung, le stock peut partir très vite. La marque offre pour ces fêtes de Noël un moyen unique pour réduire ses frais tout en offrant un maximum de sécurité pour ses dossiers. Que ce soit pour stocker des photos de famille ou pour des dossiers pros, le disque dur externe de Samsung fera l’affaire.

Une garantie de 36 mois sur le disque dur Samsung

Le principe d’un disque dur externe est vraiment facile à comprendre : il se branche sur un ordinateur comme une clé USB, et il permet ainsi de stocker des dossiers sur un second appareil qui n’est pas relié à l’ordinateur ou à internet. De cette façon, même si l’ordinateur se casse ou même s’il est piraté, le contenu du disque dur externe est sécurisé. C’est aussi un moyen de décharger un ordinateur qui arriverait au bout de son espace de stockage.

Avec la promotion spéciale de Amazon pour ce dimanche, il y a donc moyen d’économiser sur cet appareil qui délivre un niveau de sécurité excellent. Par ailleurs, le fabricant pose une garantie de 36 mois (3 ans) sur l’appareil, pour certifier de la qualité et la durée de son produit. Il est également particulièrement robuste, et Samsung affirme que le disque dur externe peut chuter de 2 mètres sans s’abîmer.

Après que le Black Friday soit passé, Amazon n’a pas hésité à continuer de maintenir la pression sur ses concurrents avec des réductions phares sur des marques très en vogue. C’est le cas de Samsung où on peut voir les disques durs externes en SSD en promotion, mais également ses derniers smartphones tels que les Galaxy S10e, S10 ou S10 Plus. Toutes ces offres sont éphémères, et elles ne vont pas passer la fin de journée.

Amazon casse le prix sur Samsung

Pendant ces Ventes Flash de Noël, Amazon a décidé de sortir le grand jeu en cassant vraiment les prix de marques connues. Dans le cas du disque dur Samsung plus haut, ce sont plusieurs centaines d’euros qui peuvent être économisés sur le site marchand. Si vous voulez un petit format de stockage, cela représente quelques dizaines d’euros. Mais au final, quel que soit le modèle que vous achetez, cela sera moins cher qu’un abonnement à un espace de stockage en ligne.

On peut trouver des disques durs externes moins chers sur internet, mais il faut faire très attention à la sécurité. En effet, Samsung est un poids lourd en la matière, et il sait à quel point la sécurité de ses utilisateurs est sensible. En choisissant l’un des disques durs SSD du groupe, vous avez donc la garantie que vos informations sont en sécurité.

Le dernier point à voir concerne la technologie SSD. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c’est une solution qui permet d’assurer le transfert de données de manière bien plus rapide qu’un disque dur externe standard. Quand on veut transférer plusieurs dizaines de gigas sur son disque dur, on apprécie toujours quand cela se fait rapidement, sans avoir à rester à côté. C’est justement ce que permet le disque dur externe Samsung en promo chez Amazon.

Enfin, il faut savoir que pendant les fêtes de Noël (et à tout autre moment), Amazon offre une garantie de retour de 30 jours sur tous les produits commandés. Donc si vous avez peur de prendre un risque en achetant ce cadeau de Noël qui ne plaira pas forcément, celui-ci est limité parce qu’Amazon peut vous le reprendre – et procéder à un remboursement. C’est aussi le cas pour ce disque dur SSD Samsung.

