Bon plan : le drone DJI Mavic Pro baisse de 300€ sur Amazon 🔥

Aujourd’hui, DJI est la seule vraie rĂ©fĂ©rence en matière de drones. Alors qu’il s’en vend des milliers partout Ă travers le monde, Amazon a dĂ©cidĂ© de contribuer Ă son succès en proposant ce samedi une vente flash sur un pack incluant un drone DJI Mavic Pro Platinum. Les heureux Ă©lus pourront ainsi Ă©conomiser 300€ sur l’appareil volant, sous condition que le stock soit toujours disponible !

Pack DJI Mavic Pro Platinum à 999€ au lieu de 1299€

Avec cette vente flash, vous pouvez ainsi économiser 300€ grâce à Amazon sur le pack DJI Mavic Pro Fly More Combo Platinum. Celui-ci inclut évidemment le drone dans sa version spéciale platinum, mais il rajoute aussi des accessoires très utiles pour les amateurs de photos et vidéos. Ils pourront ainsi profiter de 3 batteries de vol (soit quasiment 2h de vol), un chargeur pour voiture ou encore une radio-commande.

Le drone DJI de retour en promotion

La seule fois de l’annĂ©e oĂą l’on a pu voir ce pack avec le drone DJI en promotion sur Amazon, c’Ă©tait pendant le Black Friday. L’offre a toutefois très vite disparu des radars, et il aura donc fallu attendre de 14 dĂ©cembre pour voir le marchand renouveler son offre. Avec près de 25% de remise sur cet excellent pack DJI, c’est le moment de faire des Ă©conomies drastiques sur l’un des appareils volants les plus en vogue du moment.

Si ce drone DJI Mavic Pro Platinum connait le plus grand succès en France, c’est dĂ©jĂ parce qu’il ne nĂ©cessite pas de certification particulière pour le faire voler. En effet, il ne pèse que 743 grammes – alors que le poids minimum pour une certification obligatoire est de 800 grammes (ce qui est le cas du Mavic 2, qui force donc ses dĂ©tenteurs Ă demander une autorisation). Pour ceux qui veulent offrir un cadeau de NoĂ«l simple et qui fera assurĂ©ment plaisir Ă beaucoup de monde, le pack DJI Mavic Pro Fly More Combo Platinum est la rĂ©fĂ©rence Ă avoir. Attention, l’offre spĂ©ciale sur Amazon ne dure pas très longtemps, le stock est limitĂ©.

Le cadeau idéal pour les amateurs de photos

Le drone DJI Mavic Pro Platinum est un produit qui plait Ă©normĂ©ment, et ses notes sur Amazon en disent beaucoup sur les qualitĂ©s de l’appareil. Pour ceux qui aiment les photos et les paysages, ce drone est un outil essentiel pour faire des photos aĂ©riennes en toute simplicitĂ©. Il n’y a guère besoin d’ĂŞtre un geek pour maĂ®triser l’appareil, cela se fait en quelques essais.

Si vous pouvez retrouver les dĂ©tails techniques sur la fiche Amazon, ce drone DJI Mavic Pro mis en avant pour les « Ventes Flash de NoĂ«l » sur Amazon est 60% plus silencieux qu’un modèle de base – ce qui permet de le faire voler plus discrètement. Sa vitesse de pointe est de 64 km/h et il peut aller jusqu’Ă une distance de 5,5km en Europe (et 7 km hors Europe). A noter que les photos et vidĂ©os sont shootĂ©es en 4K, ce qui amĂ©liore encore le rendu des clichĂ©s.

Alors qu’on se rapproche toujours plus de NoĂ«l, Amazon continue de prolonger les promotions Ă l’instar de celle-ci sur le drone DJI Mavic Pro. Le marchand a toutefois un stock très limitĂ© sur la plupart des produits, il faut donc ĂŞtre très rapide pour ne rien manquer. Pour ceux qui regrettent leur achat, Amazon s’engage Ă reprendre sous 30 jours tous les colis sous condition qu’ils soient encore comme neuf. C’est donc un bon moyen de ne prendre aucun risque – quitte Ă le renvoyer si le bĂ©nĂ©ficiaire du cadeau n’est pas entièrement convaincu.

