Bon plan : le Dyson Pure Cool Air est à prix cassé ce soir

Dyson met son savoir-faire au service des consommateurs avec ce purificateur d’air, le Dyson Pure Cool Air. Celui-ci permet entre autres de purifier l’air ambiant et par la même occasion de rafraîchir la pièce sans aucune difficulté. Grâce à une taille de 380 x 415 x 285 mm et ses 4,98 kg, le purificateur d’air de chez Dyson pourra se poser là où vous le souhaitez. Vous pourrez le trouver sur eBay au prix de 239 € au lieu de 339 € soit 29 % de réduction immédiate. Cependant, vous devez prendre en compte que c’est un produit reconditionné par Dyson avec deux ans de garantie tout de même.

Profiter de l’offre

Cool & Pure

Le constructeur n’a pas fait les choses à moitié avec son purificateur d’air. La conception de l’appareil lui permet de capter et de filtrer l’air ambiant grâce à des filtres de très bonne qualité. D’ailleurs, ils sont capables d’absorber le gaz grâce au filtre à charbon actif. Un autre filtre HEPA en fibre de verre permet quant à lui d’absorber près de 99,95 % des allergènes et polluants (jusqu’à 0,1 micron) présents dans l’air. Les Dyson Pure Cool Air ont reçu la certification Asthma & Allergy friendly parfaite pour les personnes qui ont des allergies. Le purificateur d’air est conçu pour permettre au consommateur de changer rapidement et facilement les filtres.

Le mode nocturne apporté à ce Dyson permet également de purifier l’air tout en étant silencieux. Un chef-d’œuvre qui peut tourner sur lui-même jusqu’à 350 degrés. En revanche, vous pouvez le régler à votre guise ce qui vous permet de le poser dans un coin de pièce sans poser de problème. Le Dyson Pure Cool Air permet également de brasser l’air de la pièce et même de le rafraîchir. Un atout très appréciable en été ou même dans des bureaux où il fait relativement chaud à cause de la chaleur propagée par les divers appareils.

Un purificateur d’air connecté

Dyson possède divers capteurs qui analysent l’air ce qui lui permet de s’allumer ou s’éteindre selon vos paramètres. Un rapport détaillé est envoyé sur l’application Dyson Link. Celle-ci permet également de paramétrer le purificateur d’air selon vos désirs. Dyson Link est téléchargeable sur l’App Store et le Play Store. Le Dyson Pure Cool Air est fourni avec une télécommande qui permet de le commander à distance. Celle-ci est très bien finie et permet de se ranger facilement grâce aux bandes magnétiques intégrées à l’intérieur de la télécommande.

En bref, le Dyson Pure Cool Air est parfait pour toutes les personnes allergiques et qui souhaite purifier l’air de votre maison ou votre bureau. Sa fonction Cool Air permet de rafraîchir l’air, très pratique pendant les fortes chaleurs ou pour rafraîchir un bureau où les appareils chauffent trop. Ce purificateur pourra se paramétrer depuis la télécommande ou directement depuis Dyson Link. Qui d’ailleurs, pourra vous fournir un rapport des analyses réalisées par les différents capteurs du Dyson Pure Cool Air. Il est disponible sur eBay au tarif de 239 € au lieu de 339 € soit 29 % de réduction immédiate. Nous vous rappelons que c’est un appareil reconditionné et garanti deux ans.

Profiter de l’offre