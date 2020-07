Bon plan : Le pack Canon EOS 800D avec ses accessoires est à 699,99 €

Les voyages riment souvent avec souvenirs. Il existe divers moyens de garder un instant figé dans le temps. Vous avez les drones avec lesquels vous pouvez faire une vidéo. Pour les plus classiques d’entre vous, les appareils photo seront l’idéal. Vous pouvez les faire avec votre téléphone, mais possède-t-il une bonne qualité ? Non ? Nous vous avons trouvé ce pack très intéressant pour vos voyages ! Ce pack propose : le Canon EOS 800D, un objectif de la marque Canon EF-S18-135 mm IS STM, une sacoche pour pouvoir le transporter ainsi qu’une carte SD de 16 Go de stockage. Il est disponible chez Darty au prix de 699,99 € au lieu de 899,99 € soit 22 % en moins, parfait pour faire des économies pour vos vacances ou voyages.

Canon EOS 800D, un bon reflex

Ce Canon EOS 880D est un excellent appareil photo, avec un capteur CMOS de 24,2 mégapixels. Cet appareil photo s’accompagne d’un processeur Canon DIGIC 7 qui permet de produire des photos de qualités dans toutes circonstances. Celui-ci permet de réduire drastiquement le bruit sur la photo due à une ISO trop élevée. Le Canon DIGIC 7 permet également de rendre ce EOS 800D rapide dans les tâches que vous lui demanderez. Le mode rafale ne lui fait pas peur puisqu’il vous permettra de réaliser six photos en une seconde. L’autofocus sera rapide ce qui rend la prise plus de la photo plus agréable. À propos de l’ISO, vous pourrez le régler entre 100-25600 en sensibilité. Le Canon EOS 800D permet une mise au point à 45 collimateurs AF de type croisé.

Vous apprécierez la présence de l’écran tactile qui de plus, s’oriente à 180°. Cet écran LCD de 7,7 cm vous permettra de cadrer plus facilement le sujet de la photo. Il vous sera également possible de lire une photo ou une vidéo directement dessus. D’ailleurs, nous devons vous parler de la partie vidéo. Ce Canon EOS 800D ne permet pas de réaliser des vidéos en 4K, seul de la 1 080 p est disponibles sur ce EOS 800 D. Un désavantage ? Non, cela permet de baisser le cout de l’appareil photo pour privilégier le côté photo. Néanmoins, la qualité vidéo reste très bonne pour du 1 080p.

Livré avec ses accessoires

Pour l’achat de ce pack, vous pourrez avoir également une sacoche afin de la ranger pour ne pas l’abimer. En plus de ça, une carte SD de 16 Go de stockage sera livré avec ce pack afin de ne pas partir sans rien. Le dernier accessoire comprit dans ce pack est un objectif photo de chez Canon, le EF-S 18-135 mm avec une ouverture f/3.5-5.6 IS STM. Cet objectif permet une utilisation variée sur le Canon EOS 800D. En effet, il pourra être utilisé par la photographe ou les vidéastes. Celui-ci est équipé de la technologie STM pour une mise au point rapide et fluide afin de réaliser des images les plus qualitatives. Cet objectif est également équipé d’un stabilisateur d’image pour atténuer les à-coups, parfait pour les vidéastes. Ce Canon EF-S 18-135 mm vous permettra de réaliser facilement des photos rapprochées ou éloignées. En plus de ça, vous ne serez pas dérangé par les reflets internet avec le traitement Super Spectral

En fin de compte, que retenir de ce bon plan ? Ce Canon EOS 800D avec ses accessoires est le pack parfait pour débuter dans la photographie. Il pourra vous apporter des photos et des vidéos de qualités avec l’objectif EF-S 18-135 mm. Vous pourrez stocker de nombreuses photos avec la carte SD de 16 Go fourni. Retrouvez le pack sur Darty au prix de 699,99 € au lieu de 899,99 € soit 200 € d’économies que vous pourrez mettre sur un autre accessoire par exemple.

