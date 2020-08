Bon plan : le prix de la SanDisk Extreme Pro de 512 Go dégringole

Le célèbre fabricant de microSD met en avant avec l’aide d’Amazon la microSD SanDisk Extreme Pro de 512 Go à un prix complètement barré. Que feriez-vous avec une telle capacité de stockage ? Pour notre part, nous l’utiliserons pour de la vidéo grâce à ces diverses fonctionnalités qui lui permettent de bomber le torse face à ses concurrentes. Retrouvez le microSD sur Amazon au prix de 146,99 € au lieu de 242,99 € soit 96 € de réduction. Cela revient à 3,50 €/Go !

Profiter de l’offre

La tranquillité à bas prix

Le fabricant n’a pas fait les choses à moitié avec cette microSD. En plus des fonctionnalités proposées par la Extreme Pro, celle-ci propose de stocker près de 512 Go de fichiers. Elle est parfaite pour un photographe voir au mieux un vlogger. En effet, grâce à ses certifications UHS 3 ou même V30, celle-ci permet d’avoir une vitesse de lecture de l’ordre de 90 Mo/s pour 170 Mo/s. Des nombres très corrects qui permettront de réaliser facilement et avec fluidité des vidéos 4K. Bien sûr, vous pourrez toujours l’utiliser pour des shootings photo ou d’autres types de fichiers.

Outre un appareil photo ou une caméra, celle-ci peut s’intégrer parfaitement à un téléphone portable, une tablette ou même un drone. De plus, la microSD de chez SanDisk permet d’être transporté partout avec vous, car elle a été conçue pour résister aux conditions extrêmes. Elle résistera aux températures extrêmes, aux chocs, aux rayons X ainsi qu’à l’eau. Vous pourrez ainsi réaliser d’excellents clichés à moindres couts grâce à cette SanDisk Extreme Pro de 512 Go.

En bref, nous apprécions énormément la grosse capacité de stockage de cette microSD. Elle pourra aisément permettre d’enregistrer des contenus 4K sans aucun souci grâce aux diverses fonctions telles que U3 ou même la V30. Pour vous donner une idée, vous pourrez stocker près de 65 000 photos en format JPEG et 2 560 minutes (presque deux jours) de contenu vidéos en 4K. Pour donner le coup de grâce, cette SanDisk Extreme Pro de 512 Go s’accompagne d’un adaptateur SD. Retrouvez-la sur Amazon au tarif de 146,99 € au lieu de 242,99 € soit 96 € de réduction. Soit 3,50 €/Go pourquoi résister ?

Profiter de l’offre