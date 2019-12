Bon plan : le prix des AirPods 2 n’en finit plus de chuter 🔥

Pendant le Black Friday, ce sont pas moins de 3 millions d’Ă©couteurs AirPods 2 qui ont Ă©tĂ© Ă©coulĂ©s dans le monde. Si Amazon est en rupture de stock, Cdiscount a officialisĂ© ce samedi midi une vente flash spĂ©ciale sur les fameux Ă©couteurs sans fil Apple. C’est le modèle le plus populaire qui est en promotion, et il chute de plus de 22%. Faites vite, le stock part Ă toute vitesse.

Pour voir les AirPods 2 en promotion :

Voir les offres

Amazon a connu une rupture de stock de AirPods 2, et les nouveaux AirPods Pro ne sont plus disponibles avant NoĂ«l. Du cĂ´tĂ© de chez Cdiscount, le marchand a pu retrouver un peu de stock sur ces Ă©couteurs sans fil, et il n’hĂ©site pas Ă casser leur prix pour le plus grand bonheur des français. En ce moment, la version des AirPods 2 avec un boitier de recharge filaire tombe Ă 139€ au lieu de 179€, soit 22% de remise immĂ©diate.

Pourquoi acheter les AirPods 2 ?

Ces dernières annĂ©es, les AirPods ont connu une popularitĂ© tonitruante. Apple a rĂ©ussi Ă imposer ses Ă©couteurs sans fil comme une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ©, bien qu’il y ait de nombreuses (et mauvaises) copies de ces appareils Ă©lectroniques. En mars dernier, le gĂ©ant amĂ©ricain dĂ©voilait la version n°2 de ses AirPods. DotĂ©e d’une meilleure autonomie, elle assure une expĂ©rience rĂ©ussie Ă tous ceux qui souhaitent se dĂ©barrasser du câble entre leur tĂ©lĂ©phone et les Ă©couteurs.

En octobre dernier, la marque Ă la pomme dĂ©voilait Ă©galement ses AirPods Pro, une nouvelle gĂ©nĂ©ration d’Ă©couteurs sans fil qui a vocation Ă cohabiter avec les AirPods 2 classiques. La diffĂ©rence principe rĂ©side dans le fait que les AirPods Pro sont des Ă©couteurs intra-auriculaires (avec un bout de silicone au bout) qui peuvent ne pas convenir Ă tous – contrairement aux AirPods 2. En revanche, cela permet d’offrir un système de rĂ©duction de bruit de qualitĂ©, ce qu’on n’avait pas dans les anciennes versions de ces Ă©couteurs. Le prix est sensiblement plus Ă©levĂ© puisqu’il faut compter 279€ pour les AirPods Pro.

Avec la promotion actuellement disponible sur Cdiscount, les AirPods 2 avec le chargeur filaire sont disponibles pour 139€, soit la moitiĂ© du prix des AirPods Pro. Par rapport Ă leur prix d’origine, c’est 40€ de moins – soit 22% de rĂ©duction. On n’avait pas vu mieux pendant le Black Friday, c’est tout simplement le meilleur prix qui a Ă©tĂ© constatĂ© depuis la sortie de ces appareils.

Boitier filaire ou non ?

Quand vous achetez des AirPods 2, vous avez la boitier de choisir un boitier de recharge filaire ou non. Qu’est ce que cela signifie ? Les Ă©couteurs viennent dans un petit boitier blanc qui sert Ă la fois de rangement, mais Ă©galement de borne de chargement. Dès lors que les AirPods 2 sont placĂ©s dans celui-ci, ils se mettent Ă charger. Il faut pour cela que le boitier, qui sert de borne de chargement, soit lui-mĂŞme chargĂ©.

Pour charger le boitier, il y a deux possibilitĂ©s : soit opter pour la version filaire (qui se recharge donc avec un câble), soit opter pour la version sans fil (qui se charge donc sur un dock sans fil compatible Qi, ou qui peut aussi se charger par câble). Logiquement, la version des AirPods 2 avec l’Ă©tui sans fil est un peu plus chère que la version filaire – c’est Ă vous de voir ce qui vous conviendra le mieux.

Que ce soit les Ventes Flash sur Amazon, ou les promotions Ă©clair chez Cdiscount, il n’y a plus beaucoup de stock disponible pour la fin de l’annĂ©e. Non seulement il faut se dĂ©pĂŞcher pour ne pas se faire livrer après NoĂ«l, mais il faut Ă©galement se dĂ©pĂŞcher pour ne pas passer après la rupture de stock. Clairement, les AirPods 2 seront le cadeau de NoĂ«l Ă la mode cette annĂ©e, c’est une opportunitĂ© incroyable de les avoir Ă ce prix-lĂ .

Pour voir les AirPods 2 sur Cdiscount :

Voir les offres