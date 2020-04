Bon plan : le Samsung Galaxy A51 est en chute libre (à prix imbattable)

Le Galaxy A51 est un excellent smartphone milieu de gamme chez Samsung. Au niveau du rapport qualité prix, il est très difficile de trouver mieux chez la concurrence. Et pendant quelques heures, c’est l’opérateur télécom RED by SFR qui propose un prix barré sur cet appareil, qui était à l’origine pour 379€. En l’occurrence, vous pouvez l’obtenir pour 289€ seulement en l’achetant « nu » sur le site marchand de l’opérateur.

Voir l’offre ici

Pourquoi choisir le Galaxy A51 ?

Fidèle à ses habitudes, le géant coréen Samsung travaille particulièrement bien le design de ses smartphones. Le Galaxy A51 qui est sorti en 2019 ne va pas sans rappeler les lignes du Galaxy Note 10, l’un des flagships de la marque sorti l’été dernier. Samsung est réputé pour fabriquer ses écrans d’excellente qualité (qui équipent notamment les derniers iPhone), et le résultat est très convaincant sur le Galaxy A51. On retrouve une dalle Super AMOLED de 6,5″, avec une bulle discrète qui permet de cacher le capteur photo selfie à l’avant.

Au niveau de la puissance, le Samsung Galaxy A51 qui est en promotion chez RED by SFR vient avec une puce propriétaire Exynos 9610 et 4 Go de RAM. Avec ces arguments, ce smartphone milieu de gamme offre une puissance qui saura séduire la majorité du plus grand public. A noter qu’il est équipé d’une batterie de 4 000 mAh, lui permettant de tenir plus d’une journée sans problème. Le Galaxy A51 est compatible avec la charge rapide 15W, et se recharge à 100% en 90 minutes.

Le dernier point fort sur ce Samsung Galaxy A51 est l’offre photo. On retrouve un quadruple capteur photo à l’arrière (48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP). A ce niveau de prix-là, on ne trouvera pas mieux sur le marché. Avec ce produit à moins de 300€ chez RED by SFR, vous pouvez ainsi profiter d’un capteur classique, d’un ultra grand-angle ou encore d’un zoom de qualité. L’ogre coréen prend la majeure partie de ses concurrents de court sur la photo, et c’est encore avéré avec le Galaxy A51 sur son segment de marché.

RED by SFR, une double promotion ce week-end

Pourquoi faut-il l’acheter chez RED by SFR en ce moment ? Tout d’abord, parce que l’opérateur télécom offre une belle remise sur le produit en question. En version « nue » (sans abonnement), le Samsung Galaxy A51 chute à 289€ au lieu de 379€ à son lancement. Si plusieurs marchands font des réductions par rapport au prix initial, RED by SFR reste le moins cher de tout le marché, croyez-nous.

De plus, vous pouvez ensuite décider de coupler de Galaxy A51 avec un forfait sans engagement chez l’opérateur. En ce moment et jusqu’à lundi, il offre une remise sur son forfait illimité avec 60 Go de data. Ce dernier chute à 12€ par mois (au lieu de 15€), ce qui en fait l’un des meilleurs du marché. Il s’engage également à ne pas doubler le prix au bout d’un an – une pratique pourtant répandue dans le secteur.

Pour découvrir l’offre sur le Galaxy A51, c’est ici :

Voir l’offre ici