Bon Plan : le Vivo NEX 128 Go à 604€ 🔥

Si vous cherchiez à acheter le Vivo NEX, il est dès aujourd’hui disponible chez Gearbest et déjà en vente flash.

La version vendue sur Gearbest embarque Android 8.1, et dispose de toutes les fréquences 4G pour la France. Il est proposé à 604,00 € avec le code IT$MPNEX.

Il dispose d’un écran quasi borderless AMOLED de 6,6 pouces et d’une batterie de 4000 mAH. Il embarque un Soc haut de gamme (Snapdragon 845) 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. Son gros point différenciant de la concurrence est son capteur photo avant qui est caché dans le smartphone et sort quand vous en avez besoin.

Autre vraie avancée du Vivo NEX, son capteur d’empreinte est situé sous la dalle, pour faire un maximum de place à l’écran.

Comme toujours avec Gearbest, nous vous conseillons d’opter pour la livraison French Line qui utilise Colissimo et évite les éventuels frais de douane. Gearbest est l’un des seuls marchands à proposer le Vivo NEX en France pour l’instant.

