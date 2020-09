Bon plan : l’Echo Studio avec Dolby Atmos est en promotion

C’est un bijou technologique que nous vous présentons. Amazon, le géant de l’e-commerce possède une gamme très complète d’enceintes connectées. À l’occurrence, cette Echo Studio fait partie des meilleures enceintes connectées d’Amazon. Jumelée avec une autre Echo Studio, vos soirées cinémas seront un réel plaisir pour vos oreilles. Le fabricant a réussi à fabriquer la première enceinte connectée avec un son Dolby Atmos de sa gamme. Elle est disponible au prix de 174,99 € au lieu de 199,99 € soit 13 % d’économie.

Une enceinte connectée très connectée

Quiconque qui s’est déjà promené sur le site d’Amazon a déjà vu une enceinte connectée Echo. Elles sont disponibles en plusieurs tailles et pour différents budgets. Or, nous avons réussi à vous dénicher l’Echo Studio, la première enceinte connectée d’Amazon avec une restitution du son de qualité grâce à la technologie Dolby Atmos. Celle-ci permet d’améliorer le son de façon significative et en lui donnant de la profondeur. Ainsi, le son pourra remplir toute la pièce dans laquelle se trouve l’Echo Studio. D’ailleurs, cette enceinte connectée possède cinq haut-parleurs avec de très bonnes basses ainsi qu’une excellente restitution des aigus et de médiums.

Grâce à ces différents capteurs, l’Echo Studio s’adapte à la pièce pour optimiser la restitution du son. Ainsi, vous pourrez profiter d’une qualité optimale que ça soit au niveau de la voix que des instruments dans votre musique. Cela s’applique également aux films et séries, vous serez d’autant plus immergé dans une scène d’action. D’ailleurs, cette enceinte connectée d’Amazon possède l’assistant vocal Alexa qui lui permet de commander votre maison comme les Philips Hue par exemple. Vous pourrez également lui poser des questions ou lui demander de jouer de la musique sur votre plateforme de streaming musicale préféré. D’autant plus que vous pouvez accéder à Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Music ou même TuneIn directement dessus. Nous n’oublions pas YouTube (Music) qui est également présent dans cette longue liste.

La technologie Dolby Atmos est constamment présente et restitue un son de haute qualité même si vous écoutez de la musique sur Amazon Music par exemple. Vous serez au plus près des sensations souhaitées par l’artiste ou le groupe écouté. Vous disposez d’autres produits de chez Amazon ? Alors vous pourrez connecter l’Echo Studio dessus afin de donner un coup de boost incomparable. Vous pouvez la lier à la Fire TV Stick 4K pour balancer le son directement dessus. Vous avez l’intention d’acquérir une autre Echo Studio ou vous avez en avez déjà une ? Jumelez les deux pour obtenir un son complètement barré qui vous procurera des sensations inoubliables. L’enceinte connectée est également jumelable avec l’Echo Sub. Elle est disponible sur Amazon au tarif de 174,99 € au lieu de 199,99 € soit 13 % d’économie.

