Bon plan Samsung : pourquoi acheter le Galaxy Note 20 sur le site officiel ?

Samsung prolonge ses offres choc de la rentrée sur plusieurs modèles de smartphones premium. L’une des plus séduisantes concerne le Galaxy Note 20, un téléphone qui a été présenté au début du mois d’août.

La boutique officielle permet d’obtenir des avantages précieux sur cet achat, comme un bonus de reprise ou encore la garantie Samsung Care+ incluse. Elle limite toutefois cette offre dans le temps, mieux vaut ne plus tarder.

Avec son opération « Back to Uni », c’est le moment idéal pour se faire plaisir tout en faisant des économies. Le constructeur a fait le choix de mettre en avant des produits attractifs avec des avantages généreux. Grâce à ses derniers, le rapport qualité prix de ses smartphones, tablettes et montres haut de gamme devient plus attractif.

Quelle offre sur le Samsung Galaxy Note 20 ?

C’est un fait, le Samsung Galaxy Note 20 est le produit phare de cette période de rentrée. Alors qu’il vient d’être présenté au grand public, ce smartphone bénéficie de très belles retombées des premiers testeurs. Pour stimuler les ventes, Samsung a décidé de rajouter deux avantages convaincants pour vous faire passer le cap :

En optant pour un Samsung Galaxy Note 20 d’ici à la fin du mois (30 septembre), vous pouvez donc obtenir jusqu’à 249€ de remise sur le téléphone avec sa garantie. C’est un bon moyen de protéger son appareil, sans se prendre la tête. Cela dit, Samsung ne s’arrête pas là. Il propose d’autres bonus non négligeables, comme la remise de -30% sur les coques dédiées ou l’accès à YouTube Premium (4 mois). Si besoin, il vous permet aussi d’étaler le coût du téléphone sur 36 mois, sans frais.

Dans le cas où vous appréciez changer régulièrement de smartphone, Samsung a mis un programme de location séduisant en place. Baptisé Up2You, il offre la possibilité de » louer » le Samsung Galaxy Note 20. Pour cela, il faudra régler une première somme de 119 euros, puis 32 euros par mois. Ce programme permet de changer de téléphone tous les 4 mois, c’est un bel argument pour ceux qui apprécient la marque autant que le changement de smartphone.

Le Galaxy Note 20, un smartphone de haut vol

Présenté il y a quelques semaines, le Galaxy Note 20 se présente comme un smartphone haut de gamme dont les performances ne sont plus à prouver. Entre temps, la marque a levé le voile sur le nouveau Galaxy Z Fold 2, mais ce modèle pliant reste logiquement moins accessible que le Note 20. S’il est récent, il se présente déjà comme une référence sur le marché grâce à certaines caractéristiques reprises au Galaxy S20 et à l’ajout du stylet (S Pen).

Le Samsung Galaxy Note 20 se présente comme un véritable « PC de poche aux possibilités sans limites ». Spécialiste des écrans, le constructeur a misé sur une dalle AMOLED de 120 Hz, dont la qualité survole largement le reste du marché. Il a aussi équipé le téléphone d’une batterie de 4 500 mAh pour qu’il tienne bien plus qu’une journée, y compris avec un processeur ultra-puissant. Le Galaxy Note 20 possède aussi le reverse charging, un dispositif de partage d’énergie qui permet de recharger d’autres appareils en les rapprochant du smartphone.

À l’occasion de tests, nous avons pu prendre en main les Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra et reconnaître la qualité des deux smartphones. Par ailleurs, le Galaxy Note 20 existe en version 4G comme en version 5G (comptez 100€ de plus). La technologie n’est pas encore d’actualité en France mais elle devrait faire son arrivée dans les mois à venir pour offrir une vitesse de connexion encore meilleure.

Les autres produits mis en avant

À l’occasion de sa conférence Unpacked, Samsung ne s’est pas limité à la présentation du Galaxy Note 20. La marque a aussi présenté sa nouvelle montre connectée Galaxy Watch 3. Il existe plusieurs déclinaisons (Wi-Fi ou 4G, 41mm ou 45mm) qui font varier les prix de l’appareil entre 429 euros et 529 euros. Cette montre adopte une lunette rotative autour de l’écran pour faciliter les interactions avec ce dernier. Côté autonomie, elle promet de tenir entre 43 à 56 heures selon le modèle.

Pour ce qui est des autres produits phares, il est difficile de ne pas évoquer les Galaxy Buds Live en cette période de rentrée. Ces écouteurs sans fil se dotent de la réduction de bruit active afin de proposer une écoute immersive en plus d’une excellente qualité sonore. Ils affichent jusqu’à 6 heures d’autonomie et peuvent tenir jusqu’à 21 heures grâce au boitier de rangement. Ils sont disponibles sur la boutique officielle de Samsung à 199 euros.

