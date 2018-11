Bon plan : Microsoft Xbox One S à 159€ et Xbox One X à 339€ 🔥

Alors que Black Friday vient tout juste de se terminer, la Fnac enchaîne directement sur la Xbox Week pour les adhérents Fnac. Pendant une semaine, le marchand français baisse le tarif des consoles de jeux Microsoft de manière drastique.

Sur toutes les Xbox One S, il applique une remise de 120€ par rapport au prix d’origine. Pour la Xbox One X, c’est même 160€ qui sont retirés de la facture. Ces montants seront alors crédités sur le compte Fnac des adhérents. Les clients recevront aussi sans frais les goodies suivants : un pull Xbox et des boules de Noël aux couleurs de la console de jeux.

La Xbox One encore moins chère qu’au Black Friday

En ce moment, toutes les consoles de jeux Xbox One sont en promotion à la Fnac, et elles sont même moins chères que lors du Black Friday. Ainsi, on retrouve la basique Xbox One S 500 Go avec un bundle avec les jeux Forza Horizon 3 et Hot Wheels à 159€ au lieu de 279€ (-44%) ou encore la Xbox One X 1 To + Forza Horizon 4 + Forza Motorsport 7 à 339€ au lieu de 499€ (-33%). A cela, il suffit de rajouter dans son panier le pull Xbox (39€) et les boules de Noël (19€) qui seront offerts pour l’achat d’une console de jeux. Cette offre termine le 2 décembre 2018, et elle est conditionnée par les stocks disponibles à la Fnac.

Ci-dessous, vous pouvez des exemples de bundles Xbox One disponibles en promo :

Pour voir toutes les consoles Xbox de Microsoft en promotion, c’est ici :

