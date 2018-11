✅ Box internet : Free, Bouygues, RED SFR ont des remises attractives

Dernière ligne droite avant la fin des promotions sur les box internet chez les plusieurs FAI reconnus : Bouygues Telecom, Free et RED by SFR offrent encore de belles promotions sur leurs abonnements. Ces offres sont toutes légèrement différentes l’une de l’autre, il faut donc bien veiller à tous les services qui sont inclus avec la box internet chez chacun des opérateurs : débit, TV, appels fixes / mobiles, services annexes, engagement. Ci-dessous, vous trouverez donc un détail des promotions chez ces trois opérateurs.

RED by SFR : box internet sans engagement en promotion

Parmi tous les opérateurs que vous retrouvez sur cette page, RED by SFR est le seul à proposer une box internet sans engagement. Autrement dit, le client peut résilier à tout moment, et il n’est jamais bloqué par un contrat. Cette offre de box internet s’appuie sur le réseau SFR, et c’est un installateur SFR qui viendra vous livrer et vous installer la box internet chez vous.

En ce moment, RED by SFR avance un tarif très compétitif pour sa box internet : il faut compter 20€ par mois pour obtenir un accès à la Fibre (avec un débit de 200 MB/s en download et 50 MB/s en upload) ainsi que les appels en illimité vers des fixes en France, et vers 110 destinations. Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre car votre foyer n’est pas raccordé, le FAI propose une box internet avec l’ADSL pour 15€ par mois. Sur le site de RED by SFR, vous pouvez faire un test afin de voir si vous êtes éligible ou non.

Si l’offre RED by SFR est aussi peu onéreuse par rapport au reste du marché, c’est parce qu’elle se contente d’offrir une connexion internet et les appels vers les fixes. Il est possible d’obtenir davantage de services moyennant un petit supplément tous les mois : 2€ pour obtenir un décodeur TV ainsi que 27 chaînes, 4€ pour monter jusqu’à 100 chaînes TV, et 5€ pour les appels illimités vers des mobiles. Cela dépend donc de que vous souhaitez obtenir avec la box internet.

Bouygues Telecom : Bbox Fit, Must et Ultym à prix réduit

Chez Bouygues Telecom, l’offre est légèrement plus complexe puisque l’opérateur propose par définition 3 types de box internet différentes : la Bbox Fit, la Must et la Ultym. Ces trois box s’accompagnent de services très différents : contrairement à RED by SFR, les services ne sont pas à la carte et il faut donc choisir l’un des 3 modèles et s’y tenir. A noter que dans tous les cas, il faut s’engager pour un an minimum afin d’obtenir les tarifs préférentiels annoncés ci-dessous.

La Bbox Fit est connue pour être la plus simple des offres Bouygues Telecom, et c’est aussi la moins chère. Elle fait l’impasse sur la Fibre et se contente de fournir l’ADSL. Dans certaines régions où la Fibre n’est pas disponible, elle sera donc largement convenable. Il faut compter 12,99€ par mois pendant les 12 premiers mois pour cette offre qui s’accompagne aussi des appels illimités vers les fixes en France, et vers 110 destinations. Au bout d’un an, cette box internet remonte à 22,99€ par mois. Elle est sensiblement comparable à l’offre ADSL de RED by SFR sur le service, mais pas sur le tarif et l’engagement.

Free : les 3 Freebox sont discountées

Comme chez Bouygues Telecom, Free a également instauré 3 formules qui permettent à ses clients d’obtenir plus ou moins de services avec leur box internet. Et comme chez Bouygues Telecom, les promotions sont valables pendant la première année seulement. Le client devra aussi s’engager pendant 12 mois au minimum afin de pouvoir bénéficier de ces offres autour des box internet : Crystal, Mini 4K et Révolution.

La Freebox Crystal est similaire à l’offre de box internet Bbox Fit de chez Bouygues Telecom. En l’occurrence, elle n’offre pas la Fibre mais mise plutôt sur l’ADSL2+. Il faut compter 9,99€ par mois pendant les 12 premiers mois pour cette offre qui inclut aussi les appels vers les fixes en illimité en France, et vers 110 destinations. A la suite de ça, le prix remonte à 24,99€ par mois.

