Box internet : ce prix DINGUE va vous faire changer d’opérateur

La box internet, c’est un équipement que les Français ne pensent pas souvent à changer. Pourtant, c’est une dépense mensuelle qui peut être largement abaissée, grâce à des offres spéciales. Grâce aux opérations de rentrée, les FAI proposent en ce moment de très belles réductions sur leurs offres. Aujourd’hui, SFR, RED by SFR et Bouygues Telecom, nous proposent des offres très agressives au niveau tarifaire.

L’offre la plus impressionnante, c’est celle de SFR, qui divise par 3,8 son prix, avec sa box internet à 10€ par mois seulement, contre 38€ habituellement. C’est actuellement l’offre de box internet la plus intéressante du marché au niveau du rapport entre la qualité et le prix. RED by SFR et Bouygues Telecom ne sont pas en reste, avec des options différentes.

SFR, la box internet à ne pas manquer en ce moment

Économiser 336€ cette année ça vous dit ? Avec cette offre de rentrée, SFR propose une box internet à 10 euros par mois pour la Fibre en haut débit (500 Mb/s en download et upload), les appels illimités vers les fixes ainsi 160 chaînes TV. Pour bénéficier de ce tarif, il faut être un nouveau client, et s’engager sur 12 mois. Après la première année, le tarif repasse à son niveau de base (38 euros), mais vous êtes libre de changer d’opérateur à ce moment-là.

Ce qui est intéressant en choisissant une box internet SFR, c’est que vous bénéficiez du réseau de boutiques SFR en France, en cas de besoin. L’offre vous donne accès au support premium de l’opérateur, et une telle promotion est extrêmement rare. 10€ par mois pour ce package, c’est tou simplement la meilleure box internet de la rentrée.

Un bon point pour cette box internet SFR, c’est que vous pouvez y ajouter des options si vous le souhaitez. La plus populaire est évidemment l’abonnement RMC Sport qui est proposé à 9 euros seulement ou un abonnement Netflix à 7,99 euros. L’offre du jour vous fait donc faire des économies sur d’autres services que la box elle-même.

Si vous voulez changer de TV, les offres SFR sur les abonnements box internet ont une offre parfaite. En optant pour la formule SFR Fibre Power avec engagement de 24 mois, vous avez droit à une TV Samsung de 43″ pour 1 euro seulement. La cotisation sera de 8 euros par mois sur toute la période, en guise d’échelonnement du prix. Cette promotion vous permet donc d’échelonner le paiement d’une TV 4K dernier cri, tout en économisant sur votre box internet.

RED by SFR une box internet tout en simplicité

Comme pour les forfaits mobiles, l’arrivée de RED by SFR a redistribué les cartes du marché des box internet. Son offre pour la rentrée est simple, souple et pas chère.

Pour la rentrée le prix de la box internet est fixé à 23 euros par mois pour la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en download) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. Mais ce n’est pas tout, le FAI propose en bonus (gratuitement) un stockage de 100 Go dans le Cloud, et le premier mois est offert.

Le tarif est supérieur à celui de SFR, mais l’offre de RED by SFR est plus intéressante sur le long terme. L’abonnement mensuel de 23€ n’augmente pas au bout d’un an, et le début de 1 Gb/s est bien supérieur. Si la TV vous intéresse, vous pouvez opter pour une option à 2€ pour avoir accès à 35 chaînes et à 4€ par mois pour 100 chaînes.

Bouygues Telecom dégaine deux promos

Ces offres de SFR et RED by SFR ne pouvaient rester sans réponse, et Bouygues Telecom a décidé de répliquer, avec une box sous les 10 eurso ! La Bbox Fit est proposée à 9,99 euros par mois, et la Bbox Must est aussi bradée pour la rentrée. C’est cette dernière qui est la plus intéressante.

Au niveau de l’offre, la box Internet Bbox Fit est à 9,99 euros par mois pour la Fibre avec le haut débit (300 Mb/s en téléchargement) et les appels en illimité vers les fixes (France + 110 destinations). Après les 12 mois, le prix initial est de retour, à 28,99 euros par mois. De son côté, la Bbox Must propose la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que 180 chaînes TV pour 14,99€ par mois. Après un an, elle revient à 36,99€ par mois. Mêmes conditions pour en profiter : être nouveau client et opter pour un engagement de 12 mois.

Au final vous avez le choix, ces deux promotions sur les box internet Bouygues Telecom sont très intéressantes, de par leurs caractéristiques, leurs tarifs, et la qualité du réseau Bouygues Telecom. Le support est aussi à la hauteur et le FAI est l’un des plus performants sur le marché. Comme pour SFR, le réseau de boutique est un plus.

Ces deux offres sont très compétitives, dans au niveau des caractéristiques que du prix…et du support client. En effet, Bouygues Telecom est réputé pour avoir la meilleure assistance parmi tous les FAI sur le marché français. Si vous voulez rapidement (et efficacement) obtenir de l’assistance, vous serez tranquille avec lui.

Au final, quelle box internet choisir entre toutes ? Plus équilibrée c’est la box SFR Fibre. Le meilleur prix est la Bbox Fit, et la seule sans engagement est la box internet RED by SFR. Le fait de devoir changer d’opérateur entre dans la balance. Autrement dit, si vous êtes chez Orange vous avez le choix et changer vous fera faire beaucoup d’économies. Si vous êtes chez Bouygues ou SFR, il suffit d’aller chez le concurrent pour économiser.