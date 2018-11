Box internet : qui plébisciter entre Bouygues, Free et RED by SFR ?

es box internet sont à l’honneur actuellement chez plusieurs fournisseurs : Bouygues, Free et RED by SFR offrent des réductions sur leur abonnement pendant quelques jours. Les offres sont relativement comparables et il est donc utile de prendre en compte les remises. Si RED by SFR se contente d’offrir une box internet avec la Fibre ou l’ADSL sans option (mais sans engagement), Bouygues et Free rajoutent la télévision et divers services supplémentaires.

Bouygues et ses 3 box internet en promotion

Il faut savoir que chez ce fournisseur d’accès internet, il existe 3 box différentes : la Bbox Fit, la Bbox Must et la Bbox Ultym. Pour chacune de ces offres, Bouygues Telecom offre en ce moment une réduction pour la première année d’utilisation. A noter que dans tous les cas, il faudra souscrire à un engagement d’une année au minimum.

La Bbox Fit de Bouygues est l’entrée de gamme du FAI. En l’occurrence, cette box internet se contente d’offrir de l’ADSL et non la Fibre. A cela, Bouygues rajoute également les appels en illimité vers les fixes en France et vers 110 destinations. Cela n’inclut donc pas la télévision, ni les appels vers des mobiles. Au niveau du prix, Bouygues est compétitif puisqu’il faut compter 12,99 euros par mois pendant la première année, puis 22,99 euros par mois ensuite.

Vous pouvez retrouver toutes les offres de Bouygues ici :

Voir l’offre Bouygues

RED by SFR : une box « sans engagement »

L’opérateur RED by SFR est le seul à proposer une box internet sans engagement – contrairement à sa maison mère SFR qui impose un an d’engagement. En ce moment, l’opérateur propose une offre à 20 euros par mois qui inclut la Fibre avec le haut débit (200 MB/s en téléchargement, 50 MB/s en envoi) ainsi que les appels en illimité vers les fixes en France et dans 110 destinations. Pour ceux qui ne sont pas éligibles à la Fibre, la box internet RED by SFR est disponible pour 15 euros par mois avec l’ADSL.

RED by SFR se cantonne aux basiques pour son offre, et c’est pour cette raison qu’elle est aussi peu chère, sans engagement, et que le tarif ne varie pas après une année. Il faudra ensuite rajouter des options en supplément (ce qui n’est pas obligatoire) si l’on souhaite en avoir plus : 2€ par mois pour 27 chaînes TV, 4€ par moins pour 100 chaînes TV, 5€ par mois pour les appels illimités vers les mobiles français etc.

Voir l’offre RED by SFR

Freebox et ses 3 box internet en promotion

Comme chez Bouygues Telecom, Free propose aussi 3 box internet différentes : la Crystal, la Mini 4K et la Révolution. Si l’on décompose chacune de ces Freebox, les offres sont assez similaires à celles de chez Bouygues. Dans chacune des promotions disponibles, il faut savoir qu’une période d’engagement de 12 mois au minimum est requise.

La Freebox Crystal est la box internet entrée de gamme du FAI. Celle-ci se contente de fournir l’ADSL2+, et non la Fibre. En plus de cela, cette offre inclut les appels en illimité vers les fixes en France et vers 110 destinations. Le tout est commercialisé pour 9,99 euros par mois pendant la première année, puis 24,99 euros ensuite.

Les offres sur les box internet Free sont valables jusqu’au 13 novembre :

Voir l’offre Free