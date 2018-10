🔥 Box internet : RED by SFR, BBox Bouygues, SFR en réduction

RED by SFR et sa box internet sans engagement

Que ce soit pour les forfaits mobiles ou pour la box internet, RED by SFR est toujours trĂšs compĂ©titif. En ce moment, et jusqu’au 5 novembre prochain, le FAI propose une box internet avec la Fibre Ă 20€ par mois qui permet d’avoir une vitesse de 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 200 MB/s en envoi. Pour ceux qui ne seraient pas Ă©ligibles Ă la Fibre, l’option ADSL est disponible pour 15€ par mois.

A cela, la box internet RED by SFR intĂšgre aussi les appels en illimitĂ© vers des fixes en France et vers plus de 100 destinations Ă travers l’Europe. A noter qu’il n’y a pas de frais de location pour le boitier. Avec sa box internet, RED by SFR propose Ă©galement plusieurs options en supplĂ©ment :

5€ par mois pour les appels vers mobiles en illimitĂ©

2€ par mois pour le dĂ©codeur TV et 27 chaĂźnes

4€ par mois pour le dĂ©codeur TV et 100 chaĂźnes

On apprĂ©ciera Ă©galement que cette box internet est sans engagement, et que l’abonnement peut donc ĂȘtre rĂ©siliĂ© Ă tout moment. RED by SFR est aujourd’hui l’offre la plus compĂ©titive et la plus simple Ă comprendre.

Voir l’offre RED by SFR

3 modĂšles de Bbox internet chez Bouygues

Chez Bouygues, on retrouve deux formules : soit les box internet couplĂ©es avec un forfait mobile, soit les box sans rien d’autre. Et parmi celles-ci, les « Bbox » de Bouygues ont actuellement de belles promotions en cours. Ci-dessous, les 3 modĂšles disponibles :

Voir l’offre Bbox

Une offre box internet avec la Fibre chez SFR

La derniĂšre belle remise du week-end sur une box internet, on la retrouve chez SFR. Le FAI offre la Fibre Ă partir de 15€ par mois pendant la premiĂšre annĂ©e (elle passe ensuite Ă 41€ par mois) avec une vitesse de tĂ©lĂ©chargement de 200 MB/s et une vitesse d’envoi de 50 MB/s. Le client bĂ©nĂ©ficie aussi d’un accĂšs TV Ă 160 chaĂźnes, des appels illimitĂ©s vers les fixes en France, et 10 Go de stockage dans le cloud SFR. Cette version Starter Fibre est la seule en rĂ©duction chez SFR, mais il existe aussi deux offres supplĂ©mentaires qui permettent d’avoir un dĂ©bit plus important.

Pour ceux qui se contentent de l’ADSL, SFR offre aussi son pack Starter ADSL en rĂ©duction pendant quelques jours. Cette box internet inclut l‘accĂšs Ă 160 chaĂźnes TV ainsi qu’une connexion internet qui va jusqu’Ă 20 MB/s en tĂ©lĂ©chargement et 1 MB/s en envoi. Les appels illimitĂ©s vers les fixes en France sont inclus, et le stockage de 10 Go sur le cloud l’est Ă©galement. Il faut compter 9€ par mois pendant les 12 premiers mois, puis 35€ par mois. A noter que toutes les box internet SFR impliquent un engagement de 12 mois minimum.

Voir l’offre SFR