Bon Plan Cdiscount : plus de 100€ de réduction sur les iPhone XR

Pour ce Black Friday, l’iPhone XR est en promotion grâce au marchand en ligne Cdiscount qui le propose à 650€ en modèle 64 Go, mais surtout à 657€ en modèle 128 Go. Pendant toute l’année, le marchand propose des tarifs très attrayants sur une multitude de produits, mais tous ne restent pas en ligne longtemps. Si vous souhaitez vous procurer l’iPhone XR à moindre prix, c’est le moment.

Voici l’offre flash sur l’iPhone XR :

Voir l’offre

L’iPhone XR est un modèle dévoilé par Apple en 2018 et pourtant, le téléphone est toujours au catalogue de la marque. La dernière gamme a été dévoilée en septembre dernier, si bien que les modèles de l’année précédente ont baissé et sont devenus plus accessibles. Sur son site web officiel, Apple commercialise les iPhone XR parce que ceux-ci intéressent toujours, surtout maintenant que leurs tarifs ont chuté. Désormais, l’iPhone XR est un smartphone qui bénéficie d’un excellent rapport qualité-prix, ce qui fait de lui un des incontournables de cette année 2019.

L’iPhone XR en vente flash et (très) limité

L’iPhone XR d’Apple fait indéniablement partie très vite lors du Black Friday. Lors de ces opérations, seule une dizaine voir une centaine de modèles sont concernés par cette offre flash, ce qui veut dire qu’il faut être très rapide pour espérer en profiter. Mais bonne nouvelle, les modèles sont aujourd’hui de retour en promotion, et l’iPhone XR de 128 Go est la meilleure offre du jour.

Rappelons quelques détails techniques de l’iPhone XR pour rassurer ceux qui douteraient encore des avantages du modèle. Le smartphone d’Apple embarque un écran Liquid Retina de 6,2 pouces pour deux capteurs photo un à l’arrière et un à l’avant. Il se dote aussi de la puce A12 Bionic qui reste puissante malgré la sortie de la A13 placée dans les derniers iPhone. L’iPhone XR est certifié IP67, ce qui veut dire qu’il peut être plongé sous l’eau pendant 30 minutes au maximum.

Le design est très différent de à celui de l’iPhone X (le précédent) et de l’iPhone 11 (le suivant). Le XR se positionne comme un téléphone de très bonne facture qui a l’avantage de bénéficier d’une belle réduction flash. Les photos et la puissance du smartphone sont des arguments de poids.

Apple a toujours refusé de participer au Black Friday ces dernières années et la marque à la pomme a commencé à s’y mettre un peu lors des précédentes éditions. Maintenant, de nombreux produits sont en promotion lors de cette opération de grande ampleur, et Cdiscount prolonge la fête en ce mercredi. Contrairement à plein d’autres marques, Apple est connu pour ne pas multiplier les promotions, cette offre est donc une aubaine.

L’iPhone XR, un smartphone de qualité en 2019

L’iPhone XR est en vente sur le site officiel d’Apple, pour 709€ (64 Go) et 759€ (128 Go), l’offre Cdiscount pour l’iPhone XR 128 Go est donc très intéressante. Cette belle promotion vous permettra de faire des économies de plus de 100 euros sur un téléphone encore bien d’actualité. Il existe d’autres réductions intéressantes, mais il est certain que celles-ci sera prise d’assaut par les adeptes de la marque à la pomme.

Noël est là dans quelques semaines à peine, et vous avez l’occasion d’offrir (ou de vous offrir) un iPhone XR à prix réduit. Si on pouvait trouver le modèle 64 Go moins cher au Black Friday, l’offre sur le 128 Go est excellente.

Avec cette offre sur l’iPhone XR, vous avez quand même droit aux mêmes garanties que quand vous achetez un téléphone directement auprès d’Apple. Le modèle est garanti deux ans et vous profitez de 14 jours pour le renvoyer à Cdiscount s’il ne vous convient finalement.

Voir la promotion sur l’iPhone XR :

Voir l’offre