Savez-vous combien de AirPods ont été vendus pendant le Black Friday ?

Le Black Friday vient de finir, il est donc venu le temps du bilan. Une nouvelle fois, que ce soit Amazon, Cdiscount, ou Fnac Darty tous ont explosé leurs précédents records. Toutefois, une marque plus surprenante affiche des résultats incroyables pour cette courte période. Il s’agit évidemment d’Apple. La firme de Cupertino qui a eu beaucoup de mal à se plier au Black Friday pendant de nombreuses années.

Principalement connu pour ses iPhone, iPad, et MacBook, Apple est de plus en plus réputé en ce qui concerne les services ainsi que ses écouteurs sans fil : les fameux AirPods. Justement, ce dernier produit a été l’un des plus vendus lors de ce Black Friday. Les ventes ont été si bonnes qu’il se pourrait que les stocks soient complètement vidés pour les fêtes de Noël. L’analyste Dan Ives estime que près de 3 millions de AirPods ont été vendus rien que sur la période du Black Friday. Il faut dire que pendant toute la semaine dernière, ces écouteurs sans fils étaient en promotions jusqu’à 119€ contre 179€ pour les AirPods 2.

Par ailleurs, ce chiffre englobe tous les AirPods que ce soit les anciennes générations ou les derniers en date AirPods Pro qui sont à 279€. Les ventes d’AirPods ont explosé jusqu’à devoir obliger les marchands à rallonger les délais de livraison. Certains les recevront donc fin décembre, voire début janvier. Cet accessoire, en plus de sa qualité de son et de son design, est devenu un véritable article de mode. ASOS en à même créé des faux qui se portent comme des vrais de la même façon que l’on porterait un collier ou une ceinture.

Si vous souhaitez être livré plus rapidement, il reste de belles alternatives sur le marché des écouteurs sans fil, il ne faut pas obligatoirement céder à la mode de AirPods et se pencher sur d’autres critères qui peuvent être bien mieux chez la concurrence.