Soldes : le Top 10 des offres de la deuxième démarque 🔥

Depuis hier, la deuxième démarque des soldes a démarré, et c’est donc une étape qui permet d’obtenir des réductions supplémentaires sur un certain nombre de produits. Que ce soit les commerçants traditionnels ou les plateformes marchandes en ligne, toutes ont franchi le pas, et ce jeudi, on voit des pourcentages de réduction encore plus élevés que lors des derniers jours. Attention aux ruptures de stock.

Il faut le reconnaître, ces derniers jours ont vu énormément de ruptures de stock arriver pour ces soldes d’été. En effet, que ce soit Amazon, Fnac, Darty ou encore Cdiscount, tous les grands acteurs du e-commerce ont été pris de court sur leurs stocks, ce qui est vraiment dommage pour les clients finaux.

Par exemple, le MacBook 12″ à -40% n’est plus disponible, et pareil pour l’iPhone XS 512 Go à -20% qui a disparu. Toutefois, il reste encore quelques belles affaires à saisir pour ces soldes.

Les soldes, une affaire de patience

Aujourd’hui, les soldes se sont largement démocratisés et structurés, ce qui fait que les marchands arrivent avec des quantités gigantesques de remises pour cette opération spéciale de l’été. Sur Amazon ou Cdiscount, on peut voir littéralement des milliers de promotions sur leurs plateformes, ce qui ne va pas sans difficulté pour trouver le bon plan. Pour vous accompagner, nous avons fait un Top 10 des offres à suivre pour ce jeudi.

Que ce soit ce jeudi deuxième démarque ou dans les jours précédents, il y a toujours deux versions pour les promotions sur les différents sites comme Amazon pour les soldes. D’un côté, on a les offres flash qui sont très courtes et qui nécessitent un maximum de réactivité : elles sont conditionnées par des stocks, et aussi par une limite de temps de l’ordre de quelques heures. De l’autre côté, on a des offres en continu avec des remises plus compétitives, mais sur des marques un peu moins populaires.

Au final, pendant les soldes, il faut donc savoir jongler entre ces deux types de promotions. Sur chacune des grandes plateformes marchandes, ces deux types de remises sont affichées de manière très explicites, et vous savez donc à quoi vous en tenir. Dans tous les cas, les soldes sont non seulement une question de patience, mais surtout une affaire de rapidité. Pour obtenir un bon deal, il faut savoir le saisir vite.

Pourquoi s’appuyer sur les soldes d’été ?

Historiquement, les soldes ont toujours été populaires parce que ces périodes sont les seules de l’année où les pourcentages de réduction sont aussi élevés. L’idée est que les commerçants sont autorisés à vendre une partie de leur inventaire à perte pour l’écouler. C’est le gouvernement qui autorise cette pratique – qui n’est toutefois pas autorisée le reste de l’année. Autrement dit, les soldes voient des remises plus élevées qu’un Black Friday par exemple.

Au delà du fait que les réductions pendant les soldes soient plus généreuses, il est intéressant de voir que tous les produits sont en promotion pendant cette période. Que vous alliez dans des boutiques physiques traditionnelles ou sur internet, vous verrez que toutes les catégories de produits voient leur prix baisser lors des soldes. Sur internet, l’électronique et l’électroménager ont toujours eu une place de choix.

Ce n’est pas parce qu’il y a un peu de précipitation lors des soldes que vous êtes forcément bloqués dans votre achat. La totalité des marchands en ligne offre une période de 14 jours pendant laquelle vous pouvez changer d’avis et renvoyer gratuitement votre achat pour obtenir un remboursement. Amazon va même plus loin puisqu’il offre 30 jours de période d’essai. Il faut bien évidemment renvoyer son achat neuf.

Pour les plus fidèles aux plateformes e-commerce comme Amazon, Cdiscount ou Fnac, il y a des programmes de fidélité qui sont valables aussi bien pendant les soldes qu’en dehors de ces périodes. Ils permettent d’obtenir une livraison ultra rapide (un jour), gratuite, et une multitude d’avantages divers et variés selon la plateforme marchande. Pour quelques dizaines d’euros par an, l’expérience est tout à fait différente.

Amazon, Cdiscount et Fnac en leaders

Pour ces soldes, l’ordre est assez respecté sur internet : Amazon, Cdiscount et Fnac occupent la tête des meilleures offres. Mais il faut quand même reconnaitre que Rue du Commerce cartonne tout particulièrement depuis plusieurs jours avec des offres très généreuses sur toute l’électronique et aussi l’électroménager. Darty a surpris avec son offre sur le MacBook à -40% qui a duré plusieurs jours, et Boulanger est toujours très fort sur les aspirateurs Dyson.

Nous vous invitons vivement à consulter un peu toutes les plateformes pour trouver l’offre qui vous convient pendant les soldes. Ci-dessus, notre liste des bons plans est mise à jour en temps réel et met en avant quelques-uns des deals forts de ces soldes. Toutefois, la liste est bien plus longue, et il est fort probable que d’autres offres puissent vous intéresser. Pour cela, allez donc prendre un peu de votre temps et faire un tour sur les sites comme Amazon ou Cdiscount qui ont une section dédiée à l’opération.

