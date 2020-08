Streaming PSG Atalanta : où regarder la Ligue des Champions ce soir en direct 🔴

Mercredi 12 aoĂ»t premier Ă©pisode du final 8 de la Ligue des Champions, avec le match PSG Atalanta. Après cinq mois d’attente depuis les quarts, place aux quarts de finale avec ce match en streaming PSG Atalanta en direct. Les joueurs du PSG s’Ă©taient imposĂ©s face Ă Dortmund lors de la phase prĂ©cĂ©dente.

C'est ce soir Ă partir de 21 heures que vous pouvez regarder en direct le match avec l'offre en ligne de RMC Sport, diffuseur de PSG Atalanta en streaming et en haute dĂ©finition. C'est le seul moyen lĂ©gal en France pour voir le match en direct, les chaĂ®nes du groupe Ă©tant titulaires les droits de diffusions des quarts de finale. C'est sur RMC Sport 1 ce mercredi soir que vous pourrez voir PSG – Atalanta, puis les autres affiches des quarts de finale Ă partir de demain.

RMC Sport est idĂ©al car vous pouvez vous abonner en quelques secondes, et accĂ©der directement aux chaĂ®nes en haute dĂ©finition, sur tous les supports proposĂ©s.

L'app de RMC Sport est prĂ©sente sur la plupart des supports : PC, Mac, Android, iOS, tablettes, box TV. Le finale 8 de cette Ligue des Champions Ă Lisbonne ne dure que quelques jours.

Après le PSG Dortmund qui a eu lieu il y a exactement 5 mois, et les supporters attendaient de pied ferme ce match de quart de finale de Ligue des Champions 2019-2020. Les fans parisiens et les supporters de l’Atalanta attendent ce match unique en son genre comme il n’y a pas de match retour pendant ce final 8. Dans quelques heures on connaitra le qualifiĂ© pour les demies finales après ce streaming PSG Atalanta. Les blessures de cadre parisiens comme Kylian MbappĂ© et Marco Verratti ne sont pas rassurantes pour ce choc.

Au tour prĂ©cĂ©dent, le PSG avait remportĂ© la double confrontation face Ă Dortmund, avec notamment une victoire 2-0 au retour, grâce Ă Neymar et Bernat. Ce quart de finale contre l’Atalanta Bergame est dans les tĂŞtes des dirigeants parisiens, qui cherchent dĂ©sespĂ©rĂ©ment Ă atteindre pour la première fois les demies finales sous l’ère QSI. Les hommes de Thomas Tuchel auront fort Ă faire, contre l’une des Ă©quipes les plus spectaculaires d’Europe. Ce match PSG Atalanta Bergame en streaming s’annonce passionnant, mĂŞme si l’absence du meilleur joueur de l’Atalanta, Ilicic est une bonne nouvelle pour Paris.

Depuis la reprise, le PSG multiplie les victoires, et a raflĂ© les deux coupes en France, contre Lyon et Saint-Étienne. Mais l’unique objectif du club de la capital, c’est la Ligue des Champions. Ce streaming PSG Atalanta sera donc le théâtre d’un affrontement sans merci, et les coĂ©quipiers de Neymar Jr comptent bien atteindre ce premier objectif. Ensuite, la victoire finale en Ligue des Champions ne sera plus qu’Ă deux matchs pour le Paris Saint-Germain.

Ce serait la consĂ©cration tant attendu depuis la reprise du club par QSI, et les joueurs du PSG sont dĂ©terminĂ©s Ă faire oublier les cuisants Ă©checs contre le Barça ou plus rĂ©cemment Manchester United. Le PSG est une locomotive en Europe pour le football français, qui compte deux reprĂ©sentants dans ces quarts de finale, avec l’Olympique Lyonnais.

OĂą regarder PSG Atalanta en streaming ce mercredi soir en direct ?

RMC Sport propose une offre 100% digitale Ă 19 euros par mois avec une pĂ©riode d'engagement d'un an, ou Ă 25€ par mois sans engagement.

Les abonnĂ©s Ă une offre box fixe de SFR peuvent profiter d'une rĂ©duction sur l'abonnement RMC Sport Ă 9€ par mois au lieu de 19€.

RMC Sport permet de regarder les matchs sur smartphone, tablette, PC/Mac, Smart TV Android, Apple TV ou Chromecast de Google.

Comment suivre les matchs de la Ligue des Champions en direct ?

Si vous êtes fan de foot, RMC Sport est une chaîne indispensable. Si ce soir vous pouvez voir le match Paris Atalanta, vous pouvez continuer avec les autres matchs de la compétition, et notamment Bayern Barça et Lyon Manchester City.

RMC Sport possède les droits de la Premier League (championnat anglais), la Liga NOS (championnat portugais), la Ligue Europa, et l'Euroligue de Basket.

En France, RMC Sport est diffuseur exclusif de ces quarts la Ligue des Champions et donc du streaming PSG Atalanta, de manière 100% lĂ©gale. Ce soir vous pourrez donc voir si Tuchel va trouver la formule avec l’absence de Di Maria, Verratti, et le doute qui plane autour de Kylian MbappĂ©. Neymar et Mauro Icardi auront fort Ă prouver, et la dĂ©fense devra ĂŞtre solide face Ă l’Ă©quipe ultra offensive qu’est l’Atalanta et ses atouts Zapata, Muriel et Pasalic. Le recrutement de Navas en dĂ©but d’annĂ©e pourrait montrer toute son importance ce soir.

Le coup d’envoi du streaming PSG Atalanta est donnĂ© Ă 21 heures ce soir, en direct de Lisbonne :

