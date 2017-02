Tim Cook demande une « campagne massive » contre la désinformation

Apple demande aux autres entreprises de faire une contre-attaque.

Le problème de la désinformation sur internet est de plus en plus évoqué depuis la victoire de Donald Trump à l’élection américaine et depuis que les médias ont mis en lumière sa prolifération durant les campagnes.

L’élection américaine est certes terminée, mais la désinformation existe toujours. En Allemagne et en France, où des élections auront lieu prochainement, Facebook a par exemple décidé d’agir et de filtrer le fil d’actualité, en marquant les informations qui sont disputées par ses médias partenaires, dans le but de dissuader les internautes à les partager.

Par ailleurs, aujourd’hui, Tim Cook, le PDG d’Apple, a également décidé de prendre position contre ces articles de désinformations. La firme de Cupertino n’est pas vraiment un acteur majeur comme Facebook ou Twitter en ce qui concerne la diffusion de l’info. Cependant, le PDG semble très préoccupé par le problème.

Dans une interview accordée au Daily Telegraph, il a appelé les acteurs des nouvelles technologies à réagir. « Toutes les sociétés de technologies doivent créer des outils pour aider à diminuer le volume des fake news », a déclaré le patron d’Apple. « Il doit y avoir une campagne massive. Nous devons penser à tous les groupes démographiques ». Pour Tim Cook, la prolifération de ces fausses nouvelles est en train de « tuer les esprits ».

En France, en plus de la collaboration de Facebook avec les médias, pour signaler les informations disputées, il existe déjà une extension et un moteur de recherche lancés par Le Monde qui aide l’internaute à savoir s’il est sur un site fiable, peu fiable ou pas fiable.

