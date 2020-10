Amazon Prime Day : c’est pas fini, 10 offres CHOC pour jeudi matin 🔥

Oui, Amazon Prime Day s’est officiellement terminĂ© hier soir Ă minuit. Cela dit, la plateforme n’a pas encore dĂ©sactivĂ© tous les deals, et il reste quelques pĂ©pites Ă saisir ce jeudi. Pour vous simplifier la tâche, nous avons concoctĂ© une sĂ©lection avec les bonnes offres du jour. A tout instant, le stock peut disparaitre.

Le Prime Day de cette annĂ©e a Ă©tĂ© au-delĂ de nos attentes. Si le marchand a pour habitude d’afficher de bons deals lors de ce type d’opĂ©rations spĂ©ciales, il a fait très fort pour cette Ă©dition. Il a proposĂ© de meilleurs deals que lors du dernier Black Friday. Pour ce faire, la plateforme s’est concentrĂ©e sur les marques et les produits premium comme les iPhone 11, les Surface Pro 7 ou les casques Bose. Un grand nombre de tĂ©lĂ©phones Ă©taient affichĂ©s Ă prix cassĂ©s, mais aussi les Nintendo Switch et les ampoules Philips Hue.

Comme les Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes, cet Amazon Prime Day a dĂ©passĂ© le secteur de la high-tech. Selon les premières estimations, il aurait gĂ©nĂ©rĂ© pas moins de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur ces 48 heures. Si le chiffre ne sera jamais connu, il s’agirait d’un nouveau record puisqu’en 2019, il n’avait gĂ©nĂ©rĂ© « que » 7 milliards de dollars sur l’opĂ©ration.

Un Amazon Prime Day de taille inédite

Pendant le Prime Day, Amazon a dĂ©voilĂ© des offres Ă©clair en plus de ses « Deals du Jour ». Durant toute l’opĂ©ration, il a dĂ©voilĂ© très rĂ©gulièrement de nouvelles promotions pendant que d’autres remises prenaient fin. Cela veut dire que les utilisateurs ont du ĂŞtre vigilants et se rendre souvent sur la plateforme marchande pour espĂ©rer trouver le produit qu’ils recherchaient Ă prix barrĂ©. La sĂ©lection plus haut vous aidera Ă trouver les derniers deals ce jeudi.

Le Amazon Prime Day est plus impressionnant que le Black Friday en termes de volume de ventes depuis quelques annĂ©es dĂ©jĂ . C’est surprenant, car le Black Friday dure plus longtemps, mais c’est bel et bien le cas. Et pour cause, Amazon a donnĂ© le meilleur de lui-mĂŞme pendant une pĂ©riode de 48 heures. Durant ces deux jours, il n’a eu de cesse de dĂ©voiler des remises immĂ©diates sur des produits de choix, sachant que certaines sont toujours en ligne pour quelques heures encore.

Ce Prime Day Amazon et les prĂ©cĂ©dentes (ou futures) Ă©ditions se destinent aux membres Prime. Ce programme permet de profiter des offres promotionnelles dĂ©voilĂ©es Ă cette occasion et pendant cette journĂ©e « bonus », mais aussi d’autres arguments efficients le reste de l’annĂ©e. Ce service Ă 49 euros par an rĂ©uni plus de 200 millions d’utilisateurs, preuve de sa popularitĂ© auprès du grand public.

Le Amazon Prime Day est une des raisons de devenir membre Prime, mais ce n’est pas la seule. Avec ce service, tous les clients peuvent profiter des excellents services Amazon Video et Amazon Music —deux plateformes de streaming vidĂ©o et audio. Vous avez aussi droit Ă la livraison en une journĂ©e, un bel argument qui achèvera de convaincre certains. Si vous ĂŞtes hĂ©sitant, sachez que vous avez le droit de prendre l’offre gratuite et sans engagement de 30 jours.

Amazon Prime Day, un succès dans 20 pays

Le 11/11 est une date commerciale très apprĂ©ciĂ©e en Asie, mais elle n’est pas connue en Occident. C’est le Amazon Prime Day qui se prĂ©sente comme une rĂ©fĂ©rence dans de nombreux pays occidentaux. En quelques annĂ©es, l’opĂ©ration a dĂ©passĂ© le niveau du Black Friday, du Cyber Monday et des soldes. DĂ©sormais, l’évĂ©nement se tient simultanĂ©ment dans 20 pays Ă travers le monde.

D’ordinaire, le Amazon Prime Day a lieu au mois de juillet, date Ă laquelle la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine a Ă©tĂ© fondĂ©e par son actuel patron. Mais cette annĂ©e, la crise sanitaire mondiale a conduit le groupe Ă dĂ©caler l’évĂ©nement de quelques mois. Finalement, le marchand est revenu avec du retard, mais plus fort et prĂŞt Ă casser les prix en dĂ©voilant ses meilleurs deals sur toute la durĂ©e de l’opĂ©ration et mĂŞme un peu plus.

Cet Amazon Prime Day est une belle occasion de retrouver des produits high-tech mis Ă l’honneur sur la plateforme marchande. On a vu des deals inĂ©dits dĂ©passer les -30% et 40% alors que les produits mis en avant Ă©taient premium en plus d’ĂŞtre rĂ©cents. Les smartphones ont Ă©tĂ© Ă l’honneur, que ce soit le Redmi Note 9 Pro, le Galaxy S20 ou le OnePlus 8. On a aussi vu des prix cassĂ©s sur les Surface Pro 7 ou la nouvelle TV LG officialisĂ©e cette annĂ©e.

C’est tout bonnement impossible de citer tous les produits ayant profitĂ© de remises pour le Amazon Prime Day. On peut dĂ©jĂ dire que certaines promotions n’ont pas encore pris fin alors qu’elles sont ultra compĂ©titives. Toutes ont concernĂ© —et concernent peut-ĂŞtre encore— des produits de choix qui deviennent accessibles Ă un plus grand nombre. Comme sur toute l’opĂ©ration, ces derniers bons plans demandent de faire preuve d’une grande rapiditĂ©, car l’opĂ©ration va prendre vĂ©ritablement fin dans les heures qui suivent.

Amazon Prime Day, quel intérêt ?

Le Amazon Prime Day a eu lieu juste entre les soldes et le Black Friday. Autant dire que la pĂ©riode est stratĂ©gique, car elle vous laisse (encore aujourd’hui) la possibilitĂ© de faire des Ă©conomies. Ainsi, vous n’avez pas Ă essayer de limiter votre budget fin novembre Ă quelques semaines des fĂŞtes de NoĂ«l et des soldes. Surtout, les deals ont Ă©tĂ© meilleurs pendant cette Ă©dition qu’ils ne l’ont Ă©tĂ© au dernier Black Friday. Soyez astucieux en profitant des meilleures offres flash toujours en ligne.

Cette annĂ©e, le Amazon Prime Day a eu lieu le 13 et 14 octobre. Sur ces deux jours, la majoritĂ© des meilleurs deals ont disparu en quelques heures seulement. Mais comme le marchand en a dĂ©voilĂ© Ă©normĂ©ment en peu de temps, mais sont encore disponibles ce jeudi. Comme depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration, ils concernent des produits au fort potentiel, mais il faut ĂŞtre vif avant la fin dĂ©finitive de cette belle opĂ©ration.

