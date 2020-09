Amazon Prime Day (2020) : date, meilleures offres et code promo

En avril dernier, en plein milieu du confinement, Amazon annonçait le report de son fameux Prime Day. Pour la 5ème édition de cette opération, le marchand a été contraint de revoir ses plans mondialement en raison de la crise sanitaire. Cela ne l’a toutefois pas dissuadé d’organiser un nouvel événement.

Cette année, le Prime Day Amazon se tiendra le 13 et 14 octobre 2020. Cette opération, qui représente plus de chiffre d’affaires que le Black Friday chez Amazon, devrait afficher plus d’un million de références en promotion. Un code promo est offert à quiconque achètera un produit auprès d’une PME française sur le site avant le 12 octobre (voir plus bas).

Date du Prime Day : 13 et 14 octobre 2020

En 2015, Amazon célébrait son 20ème anniversaire avec le Prime Day. Pour la première édition, le marchand a voulu offrir 24 heures de bons plans à ses clients. Très vite, cette période s’est étendue à 36 heures… puis désormais 48 heures depuis l’an dernier. Pour ce Prime Day 2020, Amazon promet d’enchainer de belles promotions sur 2 jours, du mardi 13 au mercredi 14 octobre 2020 à minuit.

Souscrire à Prime

Avec son opération, Amazon a voulu créer un nouvel événement dans le calendrier commercial. Il se distingue des French Days, qui ont été imaginés par un groupe de 6 marchands français (dont Cdiscount et Fnac Darty) et qui se déroulent deux fois par an. Le Prime Day a connu un décollage bien plus convaincant, avec une couverture médiatique inédite. Même les rivaux d’Amazon se mettent à faire des promotions lors de cette période.

Alors qu’il se déroulait traditionnellement en juillet (date d’anniversaire de la plateforme), le Prime Day 2020 est donc décalé au mois d’octobre. Il se place 40 jours avant le Black Friday, un événement dont il s’inspire fortement. Le Amazon Prime Day, c’est une courte période avec des centaines de milliers de bons plans. Pour Amazon, la qualité et la quantité des deals proposés est équivalente à celle d’un Black Friday, voire meilleure.

Avec cette date du 13 et 14 octobre, le Prime Day va inaugurer la période faste avant les fêtes de Noël. Alors que ce mois-là est généralement assez calme en matière de promotions, Amazon veut en faire différemment. Il lancera probablement les hostilités entre tous les marchands. Il faudra ensuite attendre un mois et demi pour le Black Friday et le Cyber Monday. Le mois de décembre est toujours fort pour le commerce en raison de la proximité avec les fêtes.

Presse-citron en direct au Prime Day

Une couverture assurée sur 48 heures

Comme à chaque édition, Presse-citron sera en live pour couvrir le Prime Day sur Amazon. Sur ces deux jours d’événement, nous allons relayer tous les bons plans, les offres flash et les autres astuces pour faire le plein d’économies. Cette opération s’assimile à un mini Black Friday (ou à des soldes) pour le marchand. Il y aura des millions de bons plans, il est difficile de tout suivre.

Outre l’opération menée par Amazon, le Prime Day risque de motiver la concurrence à faire des offres. Le cas échéant, nous serons aussi là pour vous donner tous les meilleurs plans du web. En effet, Cdiscount a lancé l’an dernier ses « Journées à Volonté » pour contrer l’initiative de son rival. Fnac et Darty pourraient eux aussi enclencher une opération similaire au courant du mois d’octobre.

Selon les ruptures de stock et les nouvelles offres flash qui apparaissent, nous serons là pour couvrir les meilleures affaires. Nous allons nous concentrer sur la partie électronique / informatique, mais toutes les thématiques de produits sont éligibles aux offres du Prime Day.

Souscrire à Prime

Les produits high-tech à surveiller

Lors du Prime Day, Amazon n’a pas le droit de vendre son stock à perte. Cette pratique est réservée pour les soldes, qui ont lieu en janvier et en juin. Cela dit, le marchand peut largement rogner sur ses marges pour offrir des pourcentages de réduction entre 20 et 80%. Sur les produits les plus premium, sa marge est logiquement plus limitée. Cela dit, sur les derniers smartphones, tablettes et PC premium, vous pouvez faire plusieurs centaines d’euros d’économies.

Pour ce Prime Day 2020, on s’attend à ce que des marques comme Apple, Samsung, Sony ou Microsoft soient mises en avant dans la partie high-tech. Si les dernières PS5 et Xbox Series X ne seront pas de la partie (elles viennent tout juste de sortir et elles sont en rupture de stock), on devrait retrouver les PS5 et Xbox One en forte réduction. De même, Amazon risque de nous surprendre avec les iPhone, AirPods, iPad et autres MacBook Pro.

L’année passée, le Prime Day avait été ponctué par des ventes flash sur les Microsoft Surface Pro. Ces PC hybrides connaissent un vif succès, en particulier depuis le début de la crise sanitaire. On devrait également retrouver tous les derniers smartphones en promotion, à l’instar des Samsung Galaxy S20, Huawei P30 / P40 ou encore toute la gamme Xiaomi. Les Redmi Note 9 (déclinaisons classique, S et Pro) qui sont réputés pour leur excellent rapport qualité prix devraient aussi voir de belles remises.

Amazon dans un contexte inédit

Le Prime Day 2020 survit à la pandémie

Amazon a volontairement choisi de retarder le Prime Day pour s’adapter au contexte économique. En effet, avec la crise sanitaire, le mois de juillet n’était pas idéal pour lancer une vague de promotions. Le mois d’octobre sera-t-il meilleur ? Alors que certains pays ont choisi de se reconfiner et que d’autres renforcent leurs mesures de gestion du Covid-19, le géant Amazon devra passer entre les gouttes.

Plusieurs questions subsistent à l’approche de cet Amazon Prime Day. Le marchand va-t-il réussi à rencontrer une demande assez forte de la part de son public ? Les français seront-ils dans un bon état d’esprit pour consommer ? Aujourd’hui, la France vit au jour le jour, et les récentes annonces du gouvernement laissent une vraie inconnue sur le déroulé des prochaines semaines.

En parallèle, il est aussi pertinent de se poser la question de la logistique pour Amazon. Le marchand pourra-t-il livrer autant de produits ? N’y a-t-il pas un risque d’avoir un fonctionnement limité dans les entrepôts ou dans la livraison ? La plateforme a choisi d’organiser le Prime Day à une date qui lui semble « mondialement » la plus pertinente. Il ne peut pas prendre en compte les spécificités de chacun des pays.

Un soutien marqué aux PME

Amazon va renforcer l’engouement autour du Prime Day en offrant un avantage inédit pour les PME. Dans son communiqué de presse, la plateforme explique qu’elle investirait « plus de 85 millions d’euros pour apporter son soutien aux petites et moyennes entreprises confrontées aux difficultés induites par la Covid-19. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 12 octobre, les membres Prime qui dépenseront 10 euros dans la boutique des petites et moyennes entreprises françaises recevront un code promotionnel de 10 euros à utiliser pendant Prime Day ».

Avec cette mesure, Amazon souhaite ainsi donner un coup de pouce à la consommation avant le Prime Day. Les clients qui soutiendront les PME françaises seront donc récompensés lors de l’opération du 13 et 14 octobre prochain. Ils devront quand même être membres Prime pour accéder à toutes les offres spéciales. Une période d’essai de 30 jours (gratuite) permet à quiconque de tester le service et de profiter des deals du Prime Day.

Le Prime Day, un anniversaire généreux

Les plus belles marques ciblées

Avec son Prime Day, Amazon renforce encore un peu plus son emprise sur le marché français. Le numéro 1 du e-commerce dans l’Hexagone travaille sur la qualité de son offre pour séduire un public toujours plus nombreux. Dans son catalogue, il recense toutes les marques les plus premium, à travers toutes les thématiques de produits. Lors de ce Prime Day, il envisage de faire des promotions sur toutes les marques.

Dans l’électronique, on retrouve Apple, Samsung, Huawei, Sony ou encore Microsoft. Amazon liste tous les derniers produits de ces marques premium, parfois avec une remise pendant le Prime Day. Lors des French Days qui se sont déoulés du 25 au 28 septembre, il n’a pas hésité à baisser le prix des derniers iPhone 11, AirPods Pro ou encore MacBook Pro 16″. Pour le Prime Day, on peut s’attendre à encore mieux.

Cette année, le Prime Day Amazon risque d’être pris d’assaut encore davantage. En effet, les français ont davantage tendance à commander sur internet pour éviter les contacts avec la population. Face à la crise sanitaire, l’e-commerce a connu une croissance forte dans les derniers mois.

Pour découvrir le Prime Day, c’est ici :

Découvrir Amazon Prime

175 millions de produits écoulés en 2019

Le Prime Day est aussi souvent comparé aux soldes, version Amazon. Cela dit, Amazon n’a jamais véritablement participé aux soldes, un événement qui est orienté déstockage à faible valeur ajoutée. Il préfère se focaliser sur des opérations premium comme le Prime Day ou le Black Friday. Chaque année, la taille de ces deux opérations croit de manière exponentielle.

Pour reprendre les chiffres officiels communiqués par le groupe Amazon, voici ce qu’il en est. En 2016, le site a affiché plus de 500 000 références en promotion sur les 24 heures de l’opération Prime Day Amazon. En 2018, il se félicitait d’avoir mis plus d’un million de produits en réduction sur 36 heures. Cette année, il devrait encore y aller plus fort. Face à la demande, il devra se préparer à assurer une logistique complexe.

En 2019, pour les 48 heures de l’opération, le Prime Day a permis d’écouler 175 millions de produits dans une vingtaine de pays. L’exploit, c’est qu’Amazon n’en avait vendu « que » 100 millions en 2018. En France, 3,5 millions de produits ont été écoulés l’an dernier. La croissance pourrait être du même ordre pour cette nouvelle édition 2020 du Prime Day. Pour rappel, le Prime Day représente pour Amazon un chiffre d’affaire supérieur à celui du Black Friday. C’est donc un événement clé de son calendrier, et il sera prêt pour le rendez-vous.

Pourquoi souscrire à Amazon Prime ?

Amazon Prime est un programme de fidélité qui est très populaire. Dans le monde, ce sont plus de 150 millions de personnes qui souscrivent chaque année à cette formule pour bénéficier de nombreux avantages. Parmi eux, il y a le Prime Day, qui est une occasion unique de faire des économies. C’est comme un second Black Friday, moins intense, mais avec une qualité de promotions du même niveau.

Souscrire à Prime

Outre le Prime Day, Amazon ajoute dans son abonnement une multitude de services premium. Parmi les avantages connus, il y a la livraison gratuite et express pour tous les clients Prime. Le marchand américain annonce que 2 millions de références peuvent être livrées en un jour ouvré, et 3 millions en 2 jours ouvrés.

Avec cet abonnement, les clients bénéficient aussi d’un accès à des services de streaming vidéo / musicaux. Moyennant la cotisation de 49,00 euros par an (ou 5,99 euros par mois), les utilisateurs bénéficient d’un accès à Amazon Prime Vidéo. C’est le concurrent direct de Netflix, et il propose un catalogue de films et de séries très large. Parmi les séries les plus populaires, on retrouve This Is Us, The Boys ou encore Hanna.

En plus de Prime Video, les clients Prime bénéficient aussi d’un accès à Prime Music. Ce dernier est l’équivalent d’un Spotify ou Deezer, en moins complet. En effet, Amazon restreint à 2 millions de titres la libraire de Prime Music. En revanche, il propose en parallèle un abonnement Amazon Music Unlimited (9,99€ par mois) qui donne accès à un catalogue de musiques aussi large que Spotify, Apple Music ou Deezer. Cela dit, pour 49,00 euros par an, cet abonnement est excellent.

Enfin, les deux derniers avantages à souscrire à Amazon Prime est la possibilité d’accéder à un large catalogue de e-books gratuits (Prime Reading) et des jeux vidéos offerts avec Twitch Prime. Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas que le Prime Day Amazon qui motive la souscription à l’abonnement Prime, mais une série d’avantages très généreux.

Encore une fois, souscrire à un abonnement Prime ne vous engage pas. Vous avez d’abord une période de 30 jours d’essai (pour profiter du Prime Day par exemple), mais vous pouvez aussi résilier à tout moment. Amazon ne cache pas le bouton de résiliation, vous êtes donc libre d’annuler votre souscription à Prime à tout instant. Cela dit, on s’y habitue vite, cet abonnement apporte un vrai confort au quotidien.

Nos conseils pour suivre le Prime Day

Le Prime Day Amazon ne dure que 48 heures, il faudra être réactif. En effet, dès minuit, ce sont des milliers de français qui vont se ruer sur les meilleures offres. Il faut donc bien se préparer pour ne pas manquer les plus belles occasions de faire des économies.

La première chose à faire est d’identifier dans les jours à venir les produits qui vous intéressent. De cette manière, vous resterez focalisé sur votre objectif et vous ne serez pas tenté par acheter des produits inutiles. Vérifiez également les notations des utilisateurs pour vous assurer que le produit soit de qualité. Cela dit, avec la qualité des remises affichées lors du Prime Day chez Amazon, vous pouvez vous autoriser quelques folies en marge de Noël.

Ensuite, il faudra vous assurer d’être client Prime sur Amazon. En effet, le Prime Day leur est réservé. Même si vous n’avez pas l’intention de vous engager sur la durée, vous pouvez en profiter grâce aux 30 jours gratuits (sans engagement). Vous pouvez donc bénéficier des réductions de cette opération, sans avoir à payer les 49,00 euros d’abonnement annuel.

Pour chacun des produits qui vous intéressent, vous pouvez créer des alertes. Vous pouvez créer une alerte qui vous notifiera lorsqu’une vente flash démarre sur cette référence. C’est un bon moyen d’être prévenu de toutes les opportunités. Cela dit, mieux vaut surveiller soi-même les offres pour ne pas passer à côté d’une belle opportunité.

Si vous êtes familiers avec l’utilisation des applications sur smartphone, vous pouvez également télécharger celle d’Amazon. Pour le Prime Day, cela vous permettra de régler en un seul clic tous vos achats. C’est une bonne façon d’être sûr d’être le premier à sauter sur une bonne opportunité, sans de faire passer devant par un autre membre Prime.

FAQ : la réponse à vos questions sur le Prime Day

Il vous reste des questions sur le Prime Day Amazon ? Ci-dessous, nous avons regroupé certaines des questions les plus populaires. Vous pourrez ainsi découvrir en quelques lignes toutes les spécificités de cet événement. Le numéro un du e-commerce en France développe cette opération année après année, vous pouvez être assuré d’avoir de nouvelles surprises pour cette nouvelle édition.