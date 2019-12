Après Cyber Monday, Amazon casse le prix des Huawei P30 et P30 Pro

Alors que le Black Friday et le Cyber Monday viennent de se terminer, Amazon enchaine avec une vente flash sur les Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, P30 et P30 Pro. Ces quatre smartphones qui appartiennent aux deux dernière générations de téléphones du fabricant s’inscrivent dans une optique premium. Les prix cassés mis en avant par Amazon ce mardi offrent un rapport qualité prix quasi-imbattable.

Après le Cyber Monday, c’est une vraie opportunités d’obtenir les Huawei P30 et P30 Pro à un tel prix – sachant que ces modèles sont les plus récents de la gamme et qu’ils ont été dévoilés il y a moins d’un an. En plus de ces smartphones, vous pourrez aussi vous tourner vers les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro qui sont actuellement à des tarifs encore plus accessibles que les premiers. D’ici à Noël, Amazon prévoit d’autres surprises, mais celle-ci est à ne surtout pas manquer.

Quels deals sur les Huawei P30 et P30 Pro ?

Maintenant que le Black Friday et le Cyber Monday sont passés, Amazon va se concentrer sur des offres flash ponctuelles, mettant en lumière un seul produit. Aujourd’hui vous retrouverez les Huawei P30 et P30 Pro, mais aussi les Mate 20 et Mate 20 Pro à tout petits prix grâce à des promotions allant parfois jusqu’à -50% Cela représente plusieurs centaines d’euros d’économies sur des smartphones très haut de gamme et bien positionnés sur le marché mondial. Le rapport qualité-prix de ces Huawei n’en sera qu’amélioré par cette belle promotion post Cyber Monday.

Depuis la gamme de P30 qui a été officialisée en mars dernier, Huawei a levé le voile sur les derniers Mate 30 et Mate 30. Inconvénient : ces deux mobiles de la marque chinoise n’embarquent pas les services de Google (Gmail, YouTube, Maps), ni le Play Store. Il se base sur la version open source d’Android mais ne se dote donc d’aucune application issue de la société américaine, un point que beaucoup peuvent considérer comme très négatif pour un tel smartphone.

Le fait que les services de Google ne soient pas disponibles au sein des tout derniers mobiles du constructeur explique aussi pourquoi les Huawei P30 et P30 Pro ainsi que les Mate 20 et Mate 20 sont d’excellentes alternatives après le Cyber Monday. Les quatre modèles en promotion sont de très bons compromis et restent des smartphones haut de gamme au sein du marché. Grâce aux promotions du Black Friday, le Huawei Mate 20 voit son prix chuter en dessous des 400 euros, une belle opportunité pour les adeptes de la marque.

Changer de téléphone après Cyber Monday ?

Nul doute que lors du Black Friday, pendant le Cyber Monday et même ce mardi, les Huawei P30 et P30 Pro ainsi que les Mate 20 et Mate 20 Pro se présentent déjà comme des incontournables des fêtes de fin d’année. Tous ces modèles appartiennent au segment premium de smartphones qui lui permettent de rivaliser avec les iPhone 11 d’Apple et les Galaxy S10 de Samsung. Rappelons que les tarifs de ces derniers se situent plutôt aux abords de 800 à 1 000 euros, ce qui n’est plus le cas des téléphones de Huawei, même après Cyber Monday.

Rappelons que les Huawei P30 et P30 se concentrent plutôt sur une excellente qualité des photos tandis que les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro bénéficient d’un écran haut de gamme. Si vous souhaitez en savoir plus sur les caractéristiques techniques et les différences entre les deux gammes, n’hésitez pas à vous rendre sur les pages produits des smartphones Huawei en promotion maintenant que le Cyber Monday est passé.

Voici notre test du Huawei P30 :

Nous vous conseillons de profiter de ces quelques jours post Cyber Monday pour vous tourner vers plutôt vers les Huawei P30 ou P30 Pro – quitte à rajouter 80 euros de plus. Ces smartphones sont plus récents et plus puissants, même si les Mate 20 et Mate 20 Pro n’ont rien à leur envier sur certains points. Si votre budget est un peu plus serré, ces derniers seront une excellente alternative.

Les smartphones, produits phares du Cyber Monday

Pour Amazon, le Black Friday ainsi que cette semaine renommée Black Week pour l’occasion a été le moment de casser les prix sur des millions de produits, smartphones ou non. Les Huawei P30 et les Mate 20 n’ont pas été les seuls à bénéficier de belles promotions pendant l’événement. Il n’en reste pas moins que peu de produits sont encore autant en réduction maintenant que le Cyber Monday est derrière.

Les offres post Cyber Monday sont particulièrement compétitives, comme en atteste ces fortes réductions qui grimpent jusqu’à -50% sur les Huawei P30 et P30 Pro ainsi que les Mate 20 et Mate 20 Pro. Vous pourrez donc vous faire plaisir tout en réalisant de très belles économies, une opportunité à quelques semaines des fêtes de fin d’année.

Rappelons que tous les marchands comme Amazon offre un délai de rétraction au cas où vous allez trop vite dans vos achats. Chez le marchand américain, elle est de 30 jours, contre 15 jours pour Cdiscount, Darty ou Fnac. Durant cette période, vous pouvez renvoyer les Huawei P30 ou P30 Pro si le modèle ne vous convient pas et vous faire rembourser. Ce délai est toujours le même, Black Friday, Cyber Monday ou autre.

