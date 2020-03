Banque en ligne : quelle offre gratuite vaut (réellement) le coup ?

En 2019, la banque en ligne a représenté plus d’un tiers des ouvertures de compte en France. Si les français plébiscitent autant ces établissements, c’est parce qu’ils leur offrent un meilleur compromis : frais bancaires minimes (voire nuls dans certains cas), support client à la hauteur, gamme de produits similaires à celles d’une banque de réseau. Pour autant, toutes ne se valent pas. Voici un guide pour trouver l’offre gratuite et sans condition qui vous plaira.

En moyenne, les frais bancaires dans une banque de réseau traditionnelle s’élèvent à 200€ par an (avec une partie de frais cachés). Avec un modèle dématérialisé, la banque en ligne rend toutes les opérations du quotidien gratuite : carte bancaire, compte courant, paiements et autres retraits. Les généreuses primes de bienvenue viennent offrir un argument supplémentaire pour y aller.

Hello bank!, le n°1 du moment

Comme toutes les banques en ligne, Hello bank! appartient à un groupe bancaire – BNP Paribas. Elle s’appuie sur l’expertise de ce dernier pour offrir une large gamme de produits bancaires moyennant des frais… absents. En janvier, Hello bank! modifiait son offre pour ne conserver que deux formules : Hello One et Hello Prime.

Visiter Hello bank!

Hello One est une offre gratuite et sans condition – et c’est probablement la meilleure du marché en ce moment. Contrairement aux autres banques, vous n’avez donc pas besoin de justifier (ni domicilier) vos revenus, vous avez vraiment un maximum de flexibilité. Hello bank! ne facture pas non plus de frais d’inactivité, ce qui est pourtant le cas chez ses homologues ING ou Boursorama Banque.

Si Hello One est aussi compétitive, c’est parce qu’elle offre un compte courant, une carte bancaire ainsi que de la souplesse à ses clients. Ils bénéficient de plafonds de paiements et de retraits qui sont plus élevés que chez tous les concurrents (qui ont une offre sans condition de revenus). Pour ceux qui utilisent leur banque de manière très basique, c’est le meilleur choix du moment.

En plus de Hello One, la banque en ligne propose aussi Hello Prime. Cette offre est destinée à un public plus aisé qui a tendance à voyager souvent. Elle exigera 1 200€ de revenus par mois et une cotisation de 5€ mensuelle. En optant pour cette formule, les clients bénéficient d’un compte et d’une carte premium gratuite (niveau Visa Premier, avec découvert autorisé), et d’une absence de frais sur tous les frais à l’étranger.

Quelle que soit la formule que vous prendrez – Hello bank! vous donner accès à toute sa gamme de produits bancaires. C’est la plus large que l’on puisse retrouver dans une banque en ligne. Cela englobe toute une gamme de livrets d’épargne (dont le fameux Hello+, qui est le plus compétitif du marché), les crédits conso et immo, les assurances ou encore la bourse. Hello bank! offre tous ses produits avec des conditions toujours très avantageuses.

Si aujourd’hui, la banque se contente d’offrir « seulement » 50€ à ses nouveaux clients (contre 80€ auparavant), c’est parce qu’elle enregistre un nombre record de souscriptions depuis la refonte de sa gamme. Cela dit, il ne faut pas s’arrêter à la prime de bienvenue, et il faut regarder les économies que l’on réalise sur le long terme. Et clairement, vous ne serez pas déçus avec Hello bank!. Vous pouvez consulter notre avis sur Hello bank! ici.

Jusqu’à 120€ de prime disponible chez ING

ING est l’une des plus grandes banques en ligne actives en France, avec plus d’un million de clients. Elle aussi a revu son offre bancaire pour mieux rivaliser avec les néo-banques sur la partie paiement. On retrouve aussi deux formules de comptes, sur le même principe que chez Hello bank! : ING Essentielle et ING Intégrale. Dans les deux cas, les clients peuvent obtenir un bonus de bienvenue jusqu’à 120€.

La formule ING Essentielle est la seule à être gratuite et sans condition de revenus. Elle permet d’avoir accès à un compte courant et une carte gratuite de type Mastercard Standard. C’est une carte à débit immédiat qui donne accès à un plafond de paiement jusqu’à 2 000€ sur 30 jours, et 500€ de retraits sur 7 jours. Pour ceux qui ont une utilisation simple de leur compte, c’est un bon choix. A noter qu’au delà du 6ème retrait mensuel, chaque retrait supplémentaire est facturé 1€ par la banque en ligne.

Visiter ING

La formule ING Intégrale est beaucoup plus complète, mais elle est accessible sous condition que les clients domicilient 1 200€ par mois (sinon, une cotisation de 5€ mensuelle leur sera facturée). Dans les deux cas, une prime qui monte jusqu’à 120€ peut être obtenue. Un premier virement de 80€ est lié à l’ouverture d’un compte courant, et le second – de 40€ – est lié à l’ouverture d’un Livret Épargne Orange.

Monabanq, le bonus (payant)

Certes, Monabanq n’est pas une banque entièrement gratuite puisqu’il faut débourser 2€ par mois de cotisation. Cela dit, la banque en ligne offre en ce moment une très belle offre qu’il mérite de mettre en avant. Donc contrairement à Hello bank! et ING, elle n’est pas gratuite. Mais en contrepartie, elle propose tout de même une flexibilité assez appréciée – et un bonus qui l’est tout autant.

En l’occurrence, Monabanq n’exige aucune condition ni justificatif de revenus pour offrir un compte courant et une carte bancaire. Il donne aussi un accès à sa large gamme de produits bancaires qui connaissent un vif succès. En ce moment, il propose un bonus qui grimpe jusqu’à 120€ pour toute première ouverture de compte : c’est le meilleur du marché.

Visiter Monabanq