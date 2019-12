Black Friday Amazon : les 10 offres flash pour dimanche matin 🔥

Black Friday Amazon ne dure pas qu’un seul jour, mais bel et bien toute la semaine : ce dimanche matin encore, le marchand est revenu avec une nouvelle sĂ©rie de bons plans – au mĂŞme titre que bon nombre de concurrents Ă l’instar des Cdiscount, Fnac ou Darty. Plus bas sur cette page, vous trouverez notre sĂ©lection des bonnes affaires Ă saisir avant la pause du dĂ©jeuner dominical.

Dernière mise à jour : Dimanche 1er décembre, 9h05

En allant sur chacun des sites e-commerce mentionnĂ©s plus haut, vous verrez qu’on se retrouve vite inondĂ© de bons plans pour ce Black Friday : Amazon compte plus d’un million de promotions sur toute l’opĂ©ration, Cdiscount, Boulanger, Fnac et Darty en offrent plusieurs centaines de milliers par dĂ©faut. C’est quasiment impossible de s’y retrouver et de comparer les prix pour obtenir le mieux. Nous vous guidons pour y voir plus clair pour trouver la meilleure affaire au bon moment.

Black Friday : Amazon, Cdiscount et Fnac au sommet

Il faut se rendre Ă l’évidence, les champions du e-commerce comme Cdiscount, Fnac ou Amazon font du Black Friday leur objectif principal pendant l’annĂ©e. Ils ont mĂŞme progressivement dĂ©laissĂ© les soldes pour se concentrer un maximum sur cette pĂ©riode stratĂ©gique, Ă seulement quelques encablures de NoĂ«l. C’est l’heure de prendre des dĂ©cisions et de faire de bonnes affaires, et les remises pourraient bien vous faire pâlir.

Lors du Black Friday sur Amazon, Cdiscount et tous les autres grands marchands, il y a deux versions de promotions : les ventes en continu et les ventes flash. Ces dernières ont fait le succès du Black Friday, et puluent encore ce dimanche. Ce sont des offres qui sont éphémères et qui durent quelques heures tout du plus (et dont le stock est limité) et qui obligent les français à revenir sur les sites marchands très souvent. Les produits Apple, Sony ou Microsoft sont mis en vente de cette manière, et le succès est au rendez-vous.

Depuis le commencement du Black Friday, on a dĂ©jĂ vu les derniers iPhone 11, les ordinateurs MacBook Pro ou encore les tablettes iPad Pro ĂŞtre passĂ©s par des offres flash sur Amazon, Cdiscount ou Fnac. Il y a aussi des produits très haut de gamme comme les aspirateurs premium Dyson, les consoles de jeux type PS4 ou Xbox One qui sont passĂ©s par lĂ . Dans notre liste prĂ©sente ci-dessus, une bonne partie des offres sont des ventes flash, nous les mettons Ă jour dès lors qu’elles disparaissent – y compris ce dimanche.

Ces ventes flash se distinguent des ventes en continu parce qu’elles sont limitĂ©es par le stock affichĂ© mais aussi par le temps imparti. Pendant le Black Friday, Amazon met en avant des offres en continu par dizaines de milliers qui concernent des marques un peu moins connues et des produits un peu moins prisĂ©s – mais qui valent le coup. Dans la plupart des cas, ce sont elles qui offrent le meilleur rapport qualitĂ© prix avec des remises très gĂ©nĂ©reuses.

Comment faire Black Friday efficacement ?

Si vous n’avez pas le temps pendant le Black Friday, Amazon n’est pas forcément pour vous puisqu’il y a des centaines de pages de bons plans qu’il faut scruter. Même les plus belles marques comme Apple, Huawei, LG, Dyson, ou Samsung ont du mal à se distinguer parmi les offres, donc il faut vraiment fouiller sur le site Amazon (c’est la même chose chez les autres). Notre liste mise à jour ci-dessus vous donnera un bon aperçu des meilleures offres sur certaines références entre différents marchands.

Comme lors de toute vente flash, l’inventaire est toujours très limitĂ© pendant le Black Friday – et c’est pour ça que les gens ont plutĂ´t tendance Ă se ruer sur les bons plans dès qu’ils sortent. C’est aussi pour cette raison qu’on a l’image des amĂ©ricains faire la queue pendant des heures devant les magasins Ă minuit pour directement pouvoir trouver les meilleures affaires avec les plus forts pourcentages de rĂ©duction. Sur le site Amazon, le Black Friday est donc forcĂ©ment un peu comme ça, et il faut savoir ĂŞtre très rĂ©actif ce matin.

Il arrive souvent que l’on regrette ensuite son achat, mais encore une fois, pendant le Black Friday Amazon vous avez le droit de changer votre avis sur votre achat pendant 30 jours et obtenir un remboursement complet. Cdiscount, Boulanger, Fnac ou Darty ont Ă©galement une pĂ©riode de 15 jours pendant laquelle vous pouvez renvoyer tous vos produits – y compris lors de Black Friday.

Des prix très plaisants

Pendant toute la Black Friday Week, les tarifs affichĂ©s par les marchands sont Ă couper le souffle. Cela concerne Ă©videmment l’électronique qui est une thĂ©matique très populaire sur internet (et jusqu’au Cyber Monday qui a lieu demain), mais aussi bien d’autres catĂ©gories. Amazon et Cdiscount sont connus pour ĂŞtre vraiment très gĂ©nĂ©ralistes, vous pouvez vraiment trouver des dizaines de milliers de rĂ©fĂ©rences Ă prix cassĂ©, sur des vĂŞtements, du bricolage ou encore des jeux.

Sans rentrer trop dans le dĂ©tail des meilleures offres du Black Friday Amazon que vous pouvez trouver ci-dessus, les plus belles marques sont Ă l’honneur – et Ă travers toutes les thĂ©matiques. Par exemple, dans l’électromĂ©nager vous pouvez voir Dyson, Xiaomi ou encore Philips Ă prix cassĂ©. Dans les jeux vidĂ©o, les promotions concernent aussi bien la Sony PS4 que la console Xbox One ou encore la console de jeu Nintendo Switch. Enfin, la tĂ©lĂ©phonie est la catĂ©gorie la plus demandĂ©e pendant l’opĂ©ration – et Apple, Huawei, Samsung et Xiaomi participent au succès.

Comme nous le disions plus haut, l’enjeu est vraiment de pouvoir trouver le bon produit au bon moment pendant ce Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou encore Fnac et Darty. Nous faisons tout pour vous apporter le plus d’informations sur cette page, avec des tarifs et des bonnes opportunités mis à jour toutes les heures pendant ce dimanche. N’hésitez pas à nous solliciter si vous voyez un deal qui vous intéresse.

