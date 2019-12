Black Friday Amazon : les 10 offres pour les retardataires ce mardi 🔥

Le Black Friday Amazon est officiellement terminĂ© depuis hier soir. Il n’empĂŞche que le marchand a dĂ©cidĂ© de prolonger un certain nombre de promotions pour permettre Ă tous ses clients de faire quelques Ă©conomies en plus avant NoĂ«l. Si l’opĂ©ration s’est terminĂ©e hier soir avec Cyber Monday, ce mardi matin fait toujours la part belle aux promotions. Nous faisons une sĂ©lection des bons plans de ce Black Friday pour les retardataires.

Black Friday 2019 : les offres en direct

Dernière mise à jour : Mardi 3 décembre, 7h32

Si vous n’avez pas eu le temps de regarder le Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac, il reste toujours quelques belles opportunitĂ©s pour acheter moins cher des produits très populaires. Les sites marchands français font encore quelques belles rĂ©ductions sur des très grandes marques comme Apple, Samsung ou Huawei – avec parfois des centaines d’euros d’Ă©conomies. Nous faisons le point dans cet article.

Que reste-t-il après ce Black Friday Amazon ?

Pendant une semaine, Amazon a inondé le web avec le Black Friday et le Cyber Monday. Ce mardi matin, il ne communique plus sur les opérations mais il a laissé quelques belles promotions valables sur son site internet. Vous pouvez en voir et apprécier un grande nombre dans la rubrique dédiée aux promotions disponible depuis le menu principal de la plateforme marchande.

Pour ce qui reste du Black Friday sur Amazon, nous vous conseillons aussi d’aller directement chercher votre produit via la barre de recherches pour voir s’il est Ă©ligible Ă une promotion. Pour ce mardi matin, on voit par exemple encore quelques rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses sur les tablettes iPad Pro, les Apple Watch, sur les casques sans fil de Bose et Sony, ou encore sur les iPhone et les iPad Pro. Les rĂ©ductions ne devraient toutefois plus durer très longtemps, c’est la dernière chance de les saisir.

Pendant le Black Friday, Amazon – mais Ă©galement Cdiscount, Fnac ou Darty ont vraiment crĂ©Ă© une opĂ©ration historique avec des promotions dans tous les sens sur les plus belles marques au monde. Les remises sont montĂ©es mĂŞme jusqu’Ă -80% sur certaines rĂ©fĂ©rences. Sur des marques comme Apple, on a vu des rĂ©ductions monter jusqu’Ă -30%, ce qui n’avait jamais Ă©tĂ© vu jusqu’Ă prĂ©sent dans son histoire.

Aujourd’hui encore, on peut observer de très beaux rabais sur les grandes marques. Du fait qu’il n’y ait plus le rush et le stress de la pĂ©riode de Black Friday, Amazon met mieux en avant les offres, et les rĂ©ductions sont toujours aussi accessibles. Les ventes flash laissent progressivement leur place Ă des promotions plus classiques, il ne faut donc plus se presser pour obtenir un deal. Attention toutefois aux ruptures de stock. Hier, lors du fameux Cyber Monday, on a vu des centaines de ruptures tout au long de la journĂ©e.

Amazon maitrise cet événement

Le Black Friday et Amazon font histoire commune depuis maintenant plusieurs annĂ©es. Il faut savoir que cet Ă©vĂ©nement a Ă©tĂ© crĂ©Ă© aux États-Unis avant de s’exporter un peu partout dans le monde pour permettre aux gens de faire des Ă©conomies Ă l’approche de NoĂ«l. Si les rĂ©ductions sont importantes, les marchands s’y retrouvent quand mĂŞme grâce au volume de commandes qui est gĂ©nĂ©rĂ©. Par exemple, le français Cdiscount a gĂ©nĂ©rĂ© 57 millions d’euros de revenus sur l’Ă©dition 2018. Amazon n’a pas l’habitude de donner ses chiffres sur le Black Friday.

Pendant le Black Friday, Amazon rĂ©alise le plus grand nombre de ventes sur ses produits : Echo, Echo Dot, Kindle ou encore Fire TV Stick. Ils ont tous Ă©tĂ© en promotion de -50%, ce qui a forcĂ©ment tirĂ© les ventes vers le haut. Mais Ă cĂ´tĂ© de ça, on a vu des rĂ©fĂ©rences exploser littĂ©ralement jusqu’Ă la rupture de stock. C’Ă©tait le cas des iPhone 11, des consoles de jeux PS4 ou encore des diffĂ©rents Ă©pilateurs Ă©lectriques Philips. Autant de produits qui se sont positionnĂ©s dans le top des ventes du gĂ©ant du e-commerce.

Ce mardi encore, certains de ces produits sont en rĂ©duction, mĂŞme si le Black Friday Amazon est officiellement rĂ©volu. Cela n’a pas seulement lieu sur ce site puisque Fnac, Cdiscount et Darty ont encore quelques offres spĂ©ciales pour NoĂ«l qui sauront vous sĂ©duire. Dans notre liste de bons plans affichĂ©e plus haut, vous trouverez donc tous les produits Ă jour et en promotion pour ce mardi post Black Friday.

Acheter sans aucun risque lors de Black Friday

Pendant le Black Friday, sur Amazon ou ailleurs, on est souvent tentĂ© par acheter des produits dont on n’a pas besoin. Pour Ă©viter cela, nous vous conseillons d’aller uniquement vers des produits qui vous intĂ©ressent – sans regarder les autres promotions disponibles. Évidemment, cela n’est pas si facile – et on a parfois envie de se faire plaisir. Pour le Black Friday, il est aussi bien vu de faire des courses de NoĂ«l afin d’Ă©conomiser sur les cadeaux Ă son entourage (ou Ă soi-mĂŞme). Les jouets sont notamment encore en rĂ©duction, pour le plus grand bonheur des parents.

Quand vous achetez n’importe quel produit sur Amazon pendant le Black Friday, vous avez lĂ©galement le droit de vous rĂ©tracter. Chez Amazon, le dĂ©lai est de 30 jours, alors que la plupart de ses concurrents limitent cette pĂ©riode Ă 15 jours pour les clients français. C’est donc un moyen pour tester le produit et le renvoyer si finalement vous n’en voyez plus d’utilitĂ©.

Encore une fois, mĂŞme si ce mardi qui suit Black Friday sur Amazon laisse encore une belle place aux promotions, cela ne va pas durer très longtemps. N’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page dans vos favoris pour voir l’Ă©volution des promotions. Très clairement, les bonnes affaires sont plutĂ´t susceptibles d’arriver en rupture de stock, et il n’y en aura probablement pas (ou peu) de nouveaux.

