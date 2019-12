Black Friday Amazon : 10 dernières offres pour ce mercredi 🔥

Pour certains, le Black Friday Amazon est presque de l’histoire ancienne. Cependant, alors mĂŞme que le Cyber Monday a clĂ´turĂ© ses offres, Amazon a dĂ©cidĂ© de prolonger ses promotions pour que mĂŞme ses clients retardataires puissent avoir une autre chance de rĂ©aliser quelques Ă©conomies avant NoĂ«l. Toutefois, il s’agit vĂ©ritablement des tous les derniers deals disponibles, les premiers arrivĂ©s seront aussi les premiers servis. Nous avons concoctĂ© une ultime liste des derniers bons plans de ce Black Friday pour les retardataires.

Black Friday 2019 : les offres en direct

Dernière mise à jour : Mercredi 4 décembre, 9h21

Si vous n’avez pas eu le temps de vous intĂ©resser Ă ce Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Darty ou Fnac, il reste toujours quelques belles opportunitĂ©s pour acheter moins cher des produits très populaires. Les sites e-commerce de France font encore quelques belles rĂ©ductions sur des grandes marques comme Apple, Samsung ou Huawei – avec parfois des centaines d’euros d’Ă©conomies. Nous faisons le point pour vous dans cette page.

Restes du Black Friday Amazon

Au cours de cette longue semaine, Amazon a littĂ©ralement inondĂ© le web d’offres en tout genre avec sa Black Friday Week, le vĂ©ritable Black Friday, en finissant avec le Cyber Monday. En ce mercredi matin, on pourrait croire que le calme soit enfin de retour parce que Amazon communique beaucoup moins sur les promotions, mais elles sont encore lĂ , quelques belles remises sont encore disponibles en ce moment. DĂ©pĂŞchez de vous rendre dans la rubrique dĂ©diĂ©e aux promotions Amazon, si elles sont encore lĂ , ce n’est pas pour très longtemps.

Si vous avez dĂ©jĂ une idĂ©e de produit en tĂŞte, nous vous conseillons d’aller directement chercher ce dernier via la barre de recherches Black Friday Amazon. En ce mercredi matin, nous avons pu voir par exemple quelques rĂ©ductions plutĂ´t intĂ©ressantes sur les iPad Pro, les montres Apple Watch, sur les casques sans fil de Bose et Sony, ou encore sur les iPhone et les AirPods 2.

Cette annĂ©e, le Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty a vraiment marquĂ© l’histoire avec des promotions incroyables sur la plupart des plus belles marques au monde. Certaines remises sont montĂ©es jusqu’Ă -80%. Sur des marques populares comme Dyson ou Apple, les rĂ©ductions ont atteint -30%, ce qui n’avait jamais Ă©tĂ© vu jusqu’Ă prĂ©sent dans l’historique de la marque Ă la pomme.

En ce jour, vous pouvez observer une dernière fois de très belles promotions sur les plus grandes marques. En plus, cette pĂ©riode est dĂ©nuĂ©e du rush et du stress du Black Friday, si bien qu’Amazon en profite pour mieux en avant ses deals, surtout que les rĂ©ductions sont toujours aussi gĂ©nĂ©reuses et attrayantes. Fini la pression des ventes flash dĂ©sormais on peut voir progressivement apparaĂ®tre des promotions plus standards, vous n’ĂŞtes donc plus limitĂ© par la durĂ©e, mais attention toutefois aux ruptures de stock. Lors du Cyber Monday qui s’est dĂ©roulĂ© lundi, on a pu voir plusieurs centaines de ruptures de stock tout au long de la journĂ©e de mercredi.

Amazon champion de l’event

Le Black Friday et Amazon ne vont pas l’un sans l’autre, et ce depuis des annĂ©es. Ă€ l’origine, cet Ă©vĂ©nement provient des États-Unis et lorsqu’il est devenu principalement accès sur le web, Amazon a largement contribuĂ© Ă l’exporter aux quatre coins du globe afin que les gens puissent faire des Ă©conomies Ă l’approche de NoĂ«l et des fĂŞtes de fin d’annĂ©e. L’annĂ©e dernière, le français de Bordeaux Cdiscount a gĂ©nĂ©rĂ© plus de 57 millions d’euros de revenus rien que sur cette pĂ©riode, cette annĂ©e le marchand en ligne a annoncĂ© avoir battu ce record sans publier la somme exacte pour le moment. De son cĂ´tĂ©, le gĂ©ant Amazon n’a pas l’habitude de divulguer les vĂ©ritables chiffres pour le Black Friday.

Il est certain que pendant le Black Friday, le géant Amazon vend le plus de ses produits : Echo, Echo Dot, Kindle ou encore Fire TV Stick. Il faut dire que tous ont été en promotion à -50%, une telle remise pousse forcément les ventes vers le haut. En plus des produits de la marque Amazon, on a aussi pu voir des références exploser littéralement pour atteindre bien souvent la rupture de stock. Comme ce fut le cas avec les téléphones iPhone 11, PS4 ou encore quelques épilateurs électriques Philips. Tous ces articles se sont rapidement positionnés dans le top des ventes Amazon.

En ce mercredi, une grande majoritĂ© de ces produits sont encore en promotion, alors que le Black Friday Amazon est officiellement fermĂ©. Cela n’est pas uniquement propre Ă Amazon, puisque Fnac, Cdiscount et Darty proposent encore des offres spĂ©ciales avant NoĂ«l, idĂ©al pour ceux qui n’ont pas eu le temps de profiter du Black Friday 2019. La liste de bons plans que nous avons rĂ©digĂ© sur cette page plus haut liste l’intĂ©gralitĂ© des produits qui sont en promotion pendant cette journĂ©e de mercredi.

Achetez, testez et retournez, lors de Black Friday

Les offres proposĂ©es pendant le Black Friday sur Amazon, ou ailleurs, sont si attrayantes que l’on est souvent tentĂ© d’acheter des produits qui peuvent ne pas nous ĂŞtre utiles. Pour Ă©viter cette situation, nous vous conseillons d’opter uniquement pour des articles qui vous plaisent, sans trop regarder les promotions disponibles. Ce n’est pas si facile et on en est bien conscient, tout comme les commerçants en ligne d’ailleurs. Le Black Friday pousse les consommateurs Ă acheter sans trop se poser de questions. Heureusement, que ce soit Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount, et autres acteurs de ce type vous bĂ©nĂ©ficiez dans tous les cas d’une pĂ©riode de rĂ©tractation.

De son cĂ´tĂ©, Amazon propose un dĂ©lai de 30 jours, pour changer d’avis et renvoyer son produit simplement. Tandis que Cdiscount, Fnac Darty, et les autres marchands français donnent une pĂ©riode de 15 jours pour se rĂ©tracter Ă leurs clients. C’est le meilleur moyen pour tester le produit et le renvoyer s’il ne correspond pas Ă vos attentes.

Comme on vous l’a expliquĂ©, en ce mercredi succĂ©dant au Black Friday sur Amazon de nombreuses promotions sont encore disponibles, mais pour très peu de temps ! Pour ne pas manquer l’Ă©volution de ces offres spĂ©ciales, nous vous conseillons de mettre cette page dans vos favoris. Pour ĂŞtre franc, les bonnes affaires sont susceptibles d’ĂŞtre en rupture de stock d’une minute Ă l’autre, et il n’y aura sĂ»rement pas de rĂ©assort.

