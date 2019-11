Black Friday Amazon : 7 meilleurs deals en direct ici, jusqu’à -80%

Tôt ce matin, le Black Friday sur Amazon nous a dévoilé des promotions assez lunaires, avec des pourcentages de remises ahurissants. C’est le plus grand événement de l’année pour ce grand marchand, les bonnes affaires ont littéralement inondé sa plateforme web entière. Voici notre guide complet pour vous aider à vous en sortir parmi tant de promotions en ce vendredi.

Si vous n’avez pas froid aux yeux, le Black Friday sur Amazon va assurément vous en mettre tout plein la vue. Depuis ce vendredi matin à minuit, toutes les thématiques sont touchées par les réductions. C’est le même principe qui s’applique chez ses homologues comme Cdiscount, Fnac ou Darty qui ont publié une nouvelle vague immense de bonnes affaires à saisir dans la journée – avant leur disparition imminente.

Le Black Friday sur Amazon s’étend sur 24 heures

Enfin le voilà, le Black Friday sur Amazon, l’un des seuls moments de l’année où l’on peut se faire plaisir sans réellement compter et prendre de l’avance sur les cadeaux de Noël à prix mini. Avec les promotions exceptionnelles du jour, vous êtes sur de faire de belles économies de parfois plusieurs centaines d’euros. Cette liste que nous vous soumettons recense l’ensemble des produits en promo Amazon au Black Friday. Elle est vraiment très fréquemment mise à jour pour que les bons plans soient le plus exhaustifs, compétitifs et durables possible.

En France, le Black Friday sur Amazon ne cesse de prendre de l’ampleur, d’année en année. Il se peut que ce soit la première fois que vous vous intéressiez à ce jour spécial qu’est le Black Friday ainsi qu’à ses millions de promotions proposées par les différents e-commerçants en ligne actifs dans l’Hexagone. Selon l’association des e-commerçants français FEVAD, 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires qui devraient être généré sur internet pour l’édition 2019.

D’un côté vous tomberez sur des offres flash en masse sur Amazon pour Black Friday : ce sont elles qui sont les plus alléchantes et qui attirent le plus de monde parce quelles comprennent des produits haut de gamme. Malheureusement, ce n’est pas facile de profiter de toutes ces ventes flash à profusion en une seule journée de 24 heures, puisque leur principe est de proposer des stocks ultra restreints, tout en étant limitées dans le temps. Pour profiter de ces deals, il faut être à l’affût en permanence et surveiller chacun des sites.

Lors du Black Friday Amazon, la seconde façon de mettre en avant les deals sur la plateforme de commerce en ligne est moins populaire que ce soit d’ailleurs sur Amazon, mais aussi sur Cdiscount, Fnac ou Darty. En revanche, ces promotions sont bien plus alléchantes jusqu’à parfois atteindre les -80% sur certaines références, ce qui offre la possibilité de faire de très belles économies juste avant les fêtes.

Contrairement aux soldes d’hivers et d’été, le Black Friday ne permet pas à Amazon, Cdiscount, Fnac et tous les autres marchands de vendre à perte leur inventaire. Cependant, cette opération annuelle est devenue si populaire que ses promotions deviennent plus intéressantes que les soldes d’hiver, pourtant incontestés jusque-là. Voici les remises valables au Black Friday Amazon :

Amazon et Black Friday, deux éternels inséparables

Depuis les débuts du Black Friday que l’on connait, Amazon s’impose comme un véritable poids lourd de l’opération spéciale. Il faut dire que cette opération vient des États-Unis exactement comme Amazon. L’entreprise fondée par le milliardaire américain Jeff Bezos a d’ailleurs largement contribué à populariser cette opération unique en dehors des frontières américaines. C’est donc tout à fait normal que l’ogre Amazon soit l’un des principaux acteurs du Black Friday.

À ses débuts, le Black Friday Amazon était principalement focalisé sur les produits électroniques et sur l’informatique. Néanmoins, c’est de moins en moins le cas aujourd’hui, car les promotions s’appliquent à toutes les catégories de produit, que ce soit le bricolage, la santé, la décoration, la beauté, les luminaires, la culture, l’ameublement, la mode, le gaming et bien d’autres. Cette période faste est la plus belle occasion pour faire ses achats tout en faisant de belles économies.

La Black Friday Week a été marquée par de belles remises, mais qui paraissent assez peu intéressantes par rapport à ce que vous allez pouvoir trouver ce vendredi : les meilleurs deals Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty, c’est aujourd’hui ! La plupart des promotions concernent des marques vraiment très populaires que ce soit Apple et ses MacBook Pro, Samsung et ses excellents Galaxy S10 ou encore Huawei et ses P30 Pro. Comme vous pouvez le constater par vous-même en visitant chacun des sites d’e-commerçants, même les produits les plus récents, neufs et visibles sont en promo au Black Friday chez Amazon.

Le Black Friday s’est installé avec Amazon en France depuis peu, et le phénomène ne cesse de prendre de l’ampleur année après année. À chaque édition, le Black Friday grandi, et intéresse de plus en plus les français qui se tournent vers les géants Amazon et Cdiscount pour dénicher les plus belles réductions sur leurs marques préférées en direct live.

Comme nous l’avons expliqué, le Black Friday Amazon s’appuie en grande partie sur les ventes éphémères, cela signifie que les consommateurs sont invités à acheter le plus efficacement possible pour ne pas gâcher la chance d’acheter un produit au meilleur prix. De ce fait, il arrive très fréquemment que les achats ne soient pas assez réfléchis et intelligents, si bien que des regrets peuvent ensuite apparaître.

Rassurez-vous, tous les marchands proposent une période de changement d’avis se faire rembourser intégralement, y compris pendant Black Friday : Amazon vous laisse 30 jours pour retourner le produit et vous faire rembourser dans son entièreté. Cdiscount, Fnac et Darty, ne laissent tous que 15 jours, ce qui est déjç suffisant pour vous rendre compte votre produit acheté au moment du Black Friday ne correspond pas à vos standards.

Si vous n’avez pas le temps de vous rendre sur toutes les plateformes de commerce en ligne qui jouent le jeu du Black Friday, comme Amazon, ou Cdiscount et tous les autres, nous vous conseillons vivement de mettre cette page dans vos pages en favori. Elle sera actualisée tout du long de ces 24 heures de journée cruciale de vendredi pour que les bons plans soient toujours d’actualité et que vous ayez vraiment 0 déception.

