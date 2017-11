Black Friday : Asus Zenfone 4 Dual SIM 64 Go à 299,99 euros au lieu de 499 🔥

PriceMinister propose une très bonne offre sur l’excellent Asus Zenfone 4 Dual Sim pour le Black Friday.

Un très beau coup chez PriceMinister à l’occasion du Black Friday avec cet Asus Zenfone 4 arrivé dans nos contrées récemment, avec une remise de 39% sur le prix initial, soit un prix de 299 au lieu de 499,99 euros.

Le ZenFone 4 est un smartphone de 5,5 pouces avec un appareil-photo à deux lentilles qui comprend le capteur d’image Sony IMX362, une grande ouverture f1.8 et une lentille grand angle de 120°, doté du processeur mobile Qualcomm Snapdragon 630. Côté batterie, on a droit à une batterie lithium polymère haute capacité de 3300 mAh, couplée avec la technologie de rechargement rapide ASUS BoostMaster, qui prolonge l’autonomie du ZenFone 4. Il est équipé de deux slots qui permettent d’embarquer deux cartes nano SIM pour ceux qui utilisent des lignes différentes et séparées selon leurs usages.

Rappel de ses caractéristiques principales :

Version de l’OS : Android 7.1 Nougat

Taille d’écran : 5,5 pouces

Définition : 1920 x 1080 pixels

Mémoire vive (RAM) : 4 Go

Mémoire interne (flash) : 64 Go

MicroSD

Enregistrement vidéo : 4K

Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Réseaux : LTE, HSPA, GSM

2 slots nano SIM

USB Type-C

Poids : 165 grammes

Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur la page dédiée PriceMinister : Asus Zenfone 4 Dual SIM 64 Go à 299,99 euros au lieu de 499.