Black Friday : le casque Bose QuietComfort 25 à Réduction de Bruit à 179 au lieu de 330 euros 🔥

Écoutez le silence avec le fameux casque audio à réduction de bruit Böse, qui bénéficie ce jour de 46% de remise pour le Black Friday.

D’abord le silence, impressionnant. Puis le son, clair et précis. C’est l’expérience que procurent les casques audio haut de gamme dotés d’un dispositif de réduction ou « annulation » de bruit. En envoyant une fréquence sonore indécelable à l’oreille humaine et opposée à celle émise par le bruit ambiant, ce type de casque vous enveloppe dans un cocon sensoriel qui sublime l’écoute de la musique.

Le casque Bose QuietComfort 25 Casque Circum-aural à Réduction de Bruit fait partie des stars incontournables du secteur et a déjà enchanté des millions de mélomanes dans le monde. Pratique, ses oreillettes pivotent et se plient pour un rangement facile et son micro en ligne/télécommande permettent de gérer la musique et les appels.

Pour le Black Friday, Amazon le propose au prix de 179 au lieu de 330 euros, soit une remise de 150,95 euros (46%), avec livraison gratuite.

Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur la page dédiée Amazon : le casque Bose QuietComfort 25 à Réduction de Bruit à 179 au lieu de 330 euros.