Black Friday : Nintendo Switch en promotion à 278€ au lieu de 339€ 🔥

Pour son deuxième Black Friday, la Nintendo Switch est déjà en réduction sur Amazon, mais il aura fallu attendre plusieurs jours pour voir arriver cette promotion. Ce n’est pas une surprise, la console de jeux du japonais se vend extrêmement bien, et il est donc peu probable qu’elle ait besoin d’une forte remise pour être vendue pour ces fêtes de fin d’année. L’année passée, une promotion similaire avait écoulé son stock en moins de 10 minutes : dépêchez-vous !

La Nintendo Switch avec Joy-Con Bleu/Rouge à 278€ au lieu de 339€ sur Amazon

C’est déjà une belle offre pour ce Black Friday, alors que la console se vend toute seule. La Nintendo Switch fait partie de ces quelques produits (comme les iPhone Apple) qui n’ont pas besoin de beaucoup de remise pour épuiser les stocks disponibles. L’an passé une vente flash Switch similaire avait eu lieu lors du Black Friday Amazon, et les consoles s’étaient épuisés en 15 minutes seulement, soyez donc rapides si vous voulez en profiter.

La Nintendo Switch, prochaine star du Black Friday ?

La Nintendo Switch commence sérieusement à piquer la vedette aux consoles de jeux historiques comme la PS4 ou encore la Xbox. En l’occurrence, la Nintendo Switch n’en est qu’à son deuxième Black Friday, puisque celle-ci a officiellement été dévoilée en mars 2017. Mais depuis, ces consoles s’écoulent comme des petits pains.

Selon les derniers chiffres officiels communiqués en juillet 2018, la Nintendo Switch s’était déjà écoulée à plus de 19 millions d’exemplaires. Avec ce Black Friday, inutile de préciser que la barre symbolique des 20 millions d’exemplaires sera largement dépassée. En France, ce sont plus d’un million d’unités de la Nintendo Switch qui ont déjà été vendues.

Sans grande surprise, le Black Friday est le temps fort pour cette console – une tendance que l’on retrouve aussi chez les consoles rivales de Sony et Microsoft. L’un des grands avantages de la Switch par rapport à la PS4 ou à la Xbox, c’est qu’elle peut être transportée partout et qu’il n’y a donc pas besoin de téléviseur pour pouvoir l’utiliser. Avec plus de 500 jeux disponibles sur la console, c’est donc un camarade idéal pour ceux qui sont amenés à utiliser les transports en commun tous les jours.

Amazon classe la Nintendo Switch dans son Top 10

Chaque année, le géant du e-commerce Amazon publie les performances enregistrées sur le Black Friday. En l’occurrence, pour l’année dernière, il s’est félicité d’avoir vendu plus de 2 millions de produits lors de la seule journée du vendredi. Cela ne tient pas compte de la semaine qui s’est écoulée (la Black Friday Week chez Amazon), du week-end qui a suivi, ni du Cyber Monday.

Parmi le Top 10 de ses ventes, on a vu apparaître la Nintendo Switch en neuvième position. C’est 3 places devant la PS4, qui est aussi connue pour être l’un des gros succès de la période promotionnelle. Une étude publiée par Adobe Digital Insights montre que sur l’épisode précédent, la Nintendo Switch a été le produit le plus vendu aux Etats-Unis. La société a tiré cette conclusion en s’appuyant sur son service Adobe Experience Cloud qui analyse les données de 4 500 sites e-commerce. La Nintendo Switch s’est donc positionnée devant la PS4 aux Etats-Unis pendant le Black Friday.

Outre la console en elle-même, il faut savoir que plusieurs autres produits sont en réduction lors de ce Black Friday. Chez Amazon, Cdiscount, Fnac ou Boulanger, on retrouve des remises sur des bundles Nintendo Switch avec des jeux, sur des jeux individuellement, des manettes collectors, des adaptateurs pour manettes ou encore sur des cartes micro-SD qui permettent d’augmenter le stockage de la console. Dans tous les cas, ce Black Friday va montrer la console à moins de 300€, et c’est déjà une très belle affaire.

Google n’est pas en reste

En 2018, la Nintendo Switch est l’un des mots clés les plus recherchés sur Google, et très proche du mot clé PS4 (et devant celui Xbox). Plusieurs comparateurs ont aussi affirmé que la console de jeux était l’une des plus populaires lors du Black Friday précédent. Si les promotions ne sont pas forcément aussi généreuses que pour les autres consoles de jeux, on retrouve quand même de très belles remises qui en feront craquer plus d’un lors de ce Black Friday.

Pour voir toutes les promotions sur la Nintendo Switch, c’est par ici :

