Black Friday : Promotion sur le Pixel 3 et 3 XL avec leur stand 🔥

Google a prĂ©sentĂ© au courant du mois d’octobre ses smartphones, le Pixel 3 et 3 XL. Ils sont dĂ©jĂ en promotion pour ce Black Friday et marquent ainsi le dĂ©but de la bataille avec ses concurrents : 20% de remise que l’on peut obtenir sur un bundle qui inclut le smartphone Google ainsi que le stand de chargement. C’est Boulanger qui vient avec l’offre la plus allĂ©chante pour Black Friday :

Le Black Friday met le Google Pixel 3 en avant

Quelle belle nouvelle ! Alors que l’on ne s’attendait pas Ă ce que les tĂ©lĂ©phones de la nouvelle gĂ©nĂ©ration soient en promotion, Boulanger n’hĂ©site pas Ă baisser directement le prix du smartphone de Google, le Pixel 3 (et le Pixel 3XL). Il faut savoir que le gĂ©ant amĂ©ricain compte rivaliser avec l’iPhone XS d’Apple, le Samsung Galaxy S9 ou encore le Huawei Mate 20 Pro avec ce smartphone.

Si le design ne plait pas forcĂ©ment Ă tout le monde (notamment Ă cause de l’encoche), il faut reconnaĂ®tre que le Google Pixel 3 offre probablement le meilleur capteur photo du marchĂ© (tant avec de la luminositĂ© que dans l’obscuritĂ©). On apprĂ©ciera Ă©galement que ce smartphone soit moins cher que celui des concurrents – et avec cette offre de Black Friday, il devient ultra-compĂ©titif.

Par dĂ©faut, le Pixel 3 est vendu 859€ et il faut compter 79€ de plus pour le stand de chargement spĂ©cifique. Ici, le tout est vendu pour 759€, soit 100€ de moins que le smartphone Google seul. C’est le mĂŞme principe pour le Pixel 3 XL qui est vendu 100€ de plus que le Pixel 3. On notera aussi que c’est la première fois qu’un tĂ©lĂ©phone Google est commercialisĂ© en France, on ne connait donc pas ses performances lors des Black Friday prĂ©cĂ©dents.

Pourquoi acheter un smartphone Ă Black Friday ?

Comme vous l’avez certainement devinĂ©, le Black Friday sur internet se concentre principalement sur les produits high-tech. Et sans surprise, les smartphones sont rĂ©gulièrement mis en promotion. Sauf que ce sont gĂ©nĂ©ralement des tĂ©lĂ©phones de l’ancienne gĂ©nĂ©ration qui est en promotion, et les nouveaux ne font que très rarement leurs apparitions. Ils ne sont donc logiquement jamais dans les meilleures ventes des marchands lors du Black Friday.

Pour autant, il semblerait que Google fasse un premier pas et qu’il soit d’accord de baisser le prix sur son nouveau Pixel 3 pour Black Friday. Il est assez peu probable que l’on voit l’iPhone XS ĂŞtre en promotion pendant cet Ă©vĂ©nement – mais sait-on jamais. Du cĂ´tĂ© de Samsung et Huawei, il est peut-ĂŞtre possible de voir des promotions Ă peu près Ă©quivalentes Ă celles sur le Pixel 3 (de l’ordre de 15-20%) sur leur dernier smartphone. Mais par dĂ©faut, ils coĂ»tent dĂ©jĂ plus cher que le Pixel 3, il faudra donc dĂ©bourser plus de toute façon.

Si vous voulez en savoir plus sur cette offre Pixel 3 du Black Friday, vous pourrez retrouver toutes les informations en direct sur le site marchand qui la propose – Ă savoir Boulanger. Le lien direct est disponible ci-dessous :

