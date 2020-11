Black Friday : Roborock S5 et H6 à prix bradés aujourd’hui (-44%) 🔥

Depuis le 23 novembre, et jusqu’au 28 à 8h59, AliExpress anime son événement « Hottes Days ». Black Friday sans le nom, il permet de faire de très fortes économies sur les produits stars proposés chez le marchand. Aujourd’hui, deux aspirateurs de la marque Roborock ont droit à de très fortes promotions : les Roborock H6 et Roborock S5 Max.

La réduction proposée monte donc à -44% sur le Roborock S5 Max, qui est l’un des tout meilleurs aspirateurs robots du marché. Plus récent, le Roborock H6 est un aspirateur-balai, qui n’a rien à envier aux modèles Dyson. Son prix est surtout bien inférieur !

Roborock H6 le Dyson-killer

Roborock a mis plusieurs années à développer son premier aspirateur-balai, le H6. Sur un marché dans lequel Dyson est en position de force, le fabricant a fait le choix de proposer un modèle ultra-complet, à un prix bien inférieur. Avec cette promotion AliExpress, son prix chute d’autant plus.

Première force du H6, son endurance. L’aspirateur-balai Roborock propose 90 minutes d’autonomie en mode Eco, 45 minutes en mode normal, et 10 minutes avec l’aspiration Max. Alors qu’il est surpuissant, le Roborock H6 est aussi léger, avec moins de 1,5kg sur la balance.

Son niveau d’aspiration de 150AW le place dans la cour des grands, et il reste néanmoins silencieux. Point clé pour les allergies, et la poussière, son filtre HEPA capture 99,97% des particules, poils et pollens.

Autre grande différence entre ce Roborock H6 en promo et les modèles Dyson, il est livré avec tous les accessoires nécessaires pour les différentes surfaces. Pour profiter de cette offre chez AliExpress pour ce Black Friday avant l’heure, il suffit de choisir le modèle français sur cette page et entrer le code BFRAPIDE28 :

Roborock S5 Max plus qu’un aspirateur robot

La gamme d’aspirateurs robots Roborock commence à s’étoffer. Ce modèle en promotion pour les « Hottes Days » AliExpress permet à la fois d’aspirer, mais embarque aussi une serpillière et un réservoir d’eau. Et ce dernier permet de couvrir une surface totale de 250m2, de quoi voir venir !

Roborock a su développer sa partie logicielle, pour améliorer de mois en mois tous ses aspirateurs robots. Relié en Wi-Fi, le Roborock S5 Max est pilotable à distance, mais ce n’est pas tout. Il peut en effet être programmé, propose une cartographie de vos pièces, pour adapter le nettoyage au mieux en fonction de vos habitudes. Dans l’application, vous pouvez notamment régler le débit de la serpillière, la puissance et le volume d’aspiration.

Ce S5 Max embarque plus de 13 capteurs pour identifier les zones à nettoyer et contourner les obstacles en toute délicatesse. Il peut aspirer pendant près de 3 heures, ce qui couvrira largement la plupart des intérieurs. Comme pour le H6, pour profiter de ce prix bradé sur le Roborock S5 Max, il suffit de choisir le modèle expédié depuis la France, et utiliser le code BFRAPIDE28 sur cette page :

AliExpress cartonne les « Hottes Days »

Black Friday ou non, une chose est sûre : quand AliExpress lance un événement dédié aux promotions, les tarifs s’effondrent. Les « Hottes Days » ont lieu jusqu’au 27 novembre. Pendant 4 jours, ce sont des milliers de promotions auxquelles vous avez accès, comme c’est le cas aujourd’hui sur les Roborock H6 et S5 Max. Les prix pratiqués sont tout simplement imbattables.

Filiale du géant Alibaba, AliExpress continue son développement à l’international et en France. Arrivé il y a peu, AliEpress est aujourd’hui le cinquième plus grand e-marchand de l’hexagone. Le grand point fort du site, c’est son positionnement tarifaire sur les marques stars en Chine. Xiaomi, Huawei, Oppo ou Roborock… les prix sont toujours excellents.

Les deux offres présentées dans cet article ne sont qu’un petit aperçu des promotions de l’événement « Hottes Days » qui s’impose comme une alternative au Black Friday. Quel que soit le produit commandé, vous bénéficiez de 15 jours pour le renvoyer s’il ne vous convient pas. Pour voir toutes les promotions AliExpress, c’est par ici :

