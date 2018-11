Bon Plan : 15€ de réduction sur les produits Xiaomi + 25% remboursés

L’offre est simple. Tous les membres du Club R (gratuit et sans engagement) bénéficient d’une réduction de 25% en bons d’achat sur leurs prochaines commandes. En plus de cela, les produits Xiaomi ci-dessous donnent droit à 15€ remboursés dès 100€ d’achat, les réductions sont donc conséquentes.

La plus belle offre porte sur le Pocophone F1 (128 Go) qui tombe à 295€ avec le code SLI15250. La commande vous fait bénéficier en plus de 73,75€ en Super Points, valables sur vos prochaines commandes. Ce smartphone déjà très bon marché le devient encore plus grâce à Rakuten.

Ce n’est pas le seul smartphone en promotion, voici les autres deals intéressants du jour sur les modèles Xiaomi chez Rakuten :

Xiaomi Mi 8 lite (128 Go) à 235€ avec le code SLI15250. La réduction en Super Points s’élève à 62,50€

Xiaomi Redmi Note 6 Pro à 185€ avec le code EXC15200. La réduction en Super Points s’élève à 46€

Pour la maison connectée, les bons plans sont aussi intéressants, avec l’excellent aspirateur Roborock S50 v2 à 335€ avec le code EXC15200. La commande vous donne droit à 83,75€ en Super Points. Le pont domotique est aussi en promotion à 28,48€ + 7€ en Super Points.

Si vous cherchez une trottinette électrique, deux modèles sont en promotion. La Xiaomi M365 est à

364€ grâce au code SLI15250, et donne droit à 91€ en Super Points. De son côté, la Ninebot ES2 tombe à 385€ avec le code BON10100, et 96,25€ en Super Points.

Enfin, si c’est un laptop que vous cherchez, le Xiaomi Mi Notebook Pro de 15.6 pouces avec un Core i7- 8550U, 16 Go RAM et 256 Go de stockage (SSD) est à 930€ avec le code JES20350 code, et 235€ en Super Points.

Les offres sont nombreuses, vous pouvez retrouver l’intégralité des promotions sur la page dédiée à l’événement ici :

Voir toutes les offres du jou