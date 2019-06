Bon plan : 2 box internet à saisir avant leur expiration demain 🔥

Alors que l’Ă©tĂ© vient de commencer, il est temps de prendre son temps pour faire quelques Ă©conomies sur les dĂ©penses inutiles : sur votre box internet, vous avez probablement de quoi faire de très belles Ă©conomies en ce moment grâce Ă des offres sans engagement, et mĂŞme valables Ă vie de certains fournisseurs d’accès internet. Que vous ayez ou non l’intention de changer de box internet, nous ne pouvons que vous conseiller de regarder les promotions ci-dessous. Elles expirent dans les jours Ă venir, mieux vaut s’y prendre Ă l’avance pour ne pas risquer de les manquer.

Aujourd’hui, les marques sans engagement comme RED by SFR (groupe SFR) ou Sosh (groupe Orange) ont des offres vraiment compĂ©titives pour leurs clients. Elles se distinguent par la qualitĂ© de l’offre, par leur tarif et par leur absence de conditions. Elles viennent vraiment bouleverser le marchĂ© existant des opĂ©rateurs plus traditionnels, qui n’ont toujours pas revu leur offre. N’hĂ©sitez pas Ă comparer ces deux offres de box internet avec votre abonnement actuel – vous risquez d’ĂŞtre surpris.

RED by SFR fait un carton avec sa box internet

Si RED by SFR connait un Ă©norme succès avec sa box internet, c’est parce que l’opĂ©rateur a voulu simplifier un produit qui a longtemps Ă©tĂ© complexifiĂ© par les fournisseurs d’accès internet. RED by SFR a voulu offrir davantage de transparence sur un marchĂ© qui est aujourd’hui encore très opaque – et sa promotion actuelle ne vient que rajouter un argument supplĂ©mentaire pour migrer vers chez lui.

En l’occurrence, la box internet RED by SFR inclut la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 400 MB/s en envoi), les appels illimitĂ©s vers les fixes et les appels illimitĂ©s vers les mobiles pour 22€ par mois. DĂ©jĂ que cette box internet est considĂ©rĂ©e comme un excellent choix sans remise, elle est encore plus convaincante en ce moment.

Il faut savoir que l’option « très haut dĂ©bit » est habituellement facturĂ©e 5€ par mois (sinon, le dĂ©bit du client est seulement de 200 MB/S en tĂ©lĂ©chargement), et que l’option pour les appels illimitĂ©s vers les mobiles est aussi facturĂ©e 5€ par mois. Autrement dit, l’offre spĂ©ciale en cours chez RED by SFR permet d’Ă©conomiser 10€ sur l’abonnement final, soit environ 30%. A noter qu’une option TV est disponible avec 35 chaines pour 2€ par mois.

En plus d’avoir des caractĂ©ristiques techniques convaincantes, la box internet RED by SFR offre deux avantages que l’on ne retrouve nulle part ailleurs : le premier est que cette box vient sans aucun engagement de la part du client – une promesse que l’on ne retrouve chez aucun fournisseur d’accès internet classique. Le deuxième est que le tarif affichĂ© est garanti Ă vie : les clients ne verront jamais le prix augmenter avec le temps, RED by SFR s’y engage.

En ce moment, et jusqu’au 25 juin, RED by SFR offre le premier mois gratuit sur cette box internet. Au delĂ de cette date, l’opĂ©rateur ne devrait probablement plus renouveler son offre. Pour voir toutes les caractĂ©ristiques de la promotion, vous pouvez directement vous rendre sur le site officiel de l’opĂ©rateur ici :

Voir l’offre RED by SFR

Sosh : une boite internet sans engagement

La marque sans engagement du groupe Orange a Ă©galement mis en place une offre sur une box internet. Si elle est Ă©videmment moins intĂ©ressante que celle de RED by SFR, elle reste toutefois assez intĂ©ressante pour ceux qui veulent rester fidèle au groupe Orange. C’est un bon moyen d’avoir une box internet pas chère, avec une qualitĂ© de service Ă la hauteur.

En ce moment, la box internet Sosh inclut le haut dĂ©bit (300 MB/s en tĂ©lĂ©chargement et en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 19,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, le tarif pour l’offre remonte Ă 29,99€ par mois. A cela, ceux qui voudront Ă©galement avoir les appels illimitĂ©s vers les mobiles inclus devront rajouter une cotisation de 5€ par mois. Dans l’offre, les clients pourront bĂ©nĂ©ficier d’une application mobile Orange TV sur leur smartphone, tablette ou ordinateur. En revanche, pour l’avoir sur le tĂ©lĂ©viseur, il faudra encore une fois rajouter 5€ par mois.

Si la box internet Sosh est moins intĂ©ressante que celle de RED by SFR, elle reste toutefois encore très loin devant celle de tous les acteurs traditionnels qui ont des dĂ©bits plus faibles Ă des tarifs supĂ©rieurs, et avec des engagements exigĂ©s. Pour voir l’offre sur la box internet Sosh, c’est par ici que ça se passe :

Voir l’offre Sosh