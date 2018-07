Bon plan : Amazon Echo + Kit de démarrage Philips Hue à -50%

Alors que l’on entame la deuxième journée du Prime Day chez Amazon, on retrouve une superbe promotion domotique : l’enceinte Amazon Echo (qui intègre l’assistant vocal Alexa) associée au kit de démarrage Philips Hue White (2 ampoules + pont de connexion) est vendu à 89€ au lieu de 179€. Autrement dit, 50% de réduction sur deux produits phares du marché.

Aujourd’hui, l’Amazon Echo est la meilleure vente de la catégorie des enceintes intelligentes sur Amazon.fr. Elle intègre l’assistant vocal Alexa et répondra ainsi à toutes les demandes de son utilisateur (jouer de la musique, passer un appel, programmer des événements, lire la météo, faire des achats en ligne…).

89€ seulement pour le pack Amazon Echo + Philips Hue

En plus des fonctionnalités de base, l’Amazon Echo peut contrôler d’autres objets connectés, à l’instar des ampoules connectées Philips Hue. En sollicitant vocalement l’assistant intelligent Alexa, il est possible d’allumer et d’éteindre les ampoules de la marque, ou d’en régler l’intensité lumineuse.

Cette promotion qui associe l’Amazon Echo avec le kit de démarrage Philips Hue White (2 ampoules blanches ainsi qu’un pont de connexion qui permet de convertir le langage domotique des ampoules en Wi-Fi) est donc idéale. La remise pour le Prime Day Amazon est de taille puisque c’est 50% de réduction sur le pack que l’on retrouve actuellement en vente flash : 89,99€ pour les deux produits, contre 179,99€ en temps normal. C’est donc ici 90€ de moins que le prix traditionnel des deux produits séparés.

D’autres packs incluant l’Amazon Echo sont également en réduction aujourd’hui. On retrouve ainsi des associations avec la sonnette intelligente Ring, avec le système de caméra de sécurité Blink ou avec la prise connectée TP-Link HS100. Vous pouvez retrouver toutes ces promotions directement sur la page dédiée à l’opération sur le site marchand.

Voir toutes les offres ici !

À noter qu’il faut absolument être client Prime pour obtenir les remises du Prime Day. Une version d’essai de 30 jours (qui peut être annulée à tout moment) permet de réfléchir à cet abonnement annuel.