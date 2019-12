Bon plan Bose : le casque est en chute libre sur Amazon 🔥

Pour ces Ventes Flash de NoĂ«l sur Amazon, la marque Bose et son fameux casque sont en forte rĂ©duction. Outre ses casques, ce sont Ă©galement les enceintes qui voient leur prix baisser de manière assez surprenante. Alors que le fabricant d’appareils audio amĂ©ricain est reconnu comme Ă©tant parmi les meilleurs sur son secteur, c’est le moment de profiter de ces promotions gĂ©nĂ©reuses.

On voit rarement le casque Bose (ou les enceintes) ĂŞtre en promotion, et c’est donc une vraie surprise que l’on voit lĂ sur Amazon Ă quelques jours de NoĂ«l. La marque amĂ©ricaine bĂ©nĂ©ficie de belles remises sur la plupart de ses produits – y compris les plus rĂ©cents Ă l’instar du casque Bose Headphones 700 qui est sorti il y a quelques semaines. La meilleure vente du fabricant reste probablement le casque Bose QC 35 II (ou QuietComfort) qui est en nette rĂ©duction ce jour sur Amazon.

Le casque Bose, une référence

Le cĂ©lèbre casque sans fil Bose QC 35 II n’est pas seulement excellent sur la qualitĂ© audio, mais Ă©galement sur la rĂ©duction de bruit. Avec celui-ci, vous pouvez vraiment vous isoler de votre environnement – et cela peut ĂŞtre très pratique pour ceux qui utilisent beaucoup les transports en commun bruyants. Vous pouvez ainsi vous enfermer dans votre bulle et vous concentrer sur autre chose.

Pour ces Ventes Flash spĂ©ciales NoĂ«l sur Amazon, le casque Bose QC 35 II voit son prix chuter de 30%, soit une remise supĂ©rieure Ă 110€ sur cet excellent produit. Inutile de prĂ©ciser qu’Ă seulement 265€, cet appareil figure parmi les meilleurs rapports qualitĂ© prix du marchĂ©. Ce sera probablement l’un des produits high-tech très populaires sous les sapins de NoĂ«l, sous condition que le stock reste !

En effet, il s’agit lĂ d’une offre flash qui peut se terminer Ă tout moment selon le stock allouĂ© Ă cette promotion : Amazon limite forcĂ©ment ces gĂ©nĂ©reuses remises, d’autant plus que l’on se rapproche vite de NoĂ«l. Pour ceux qui veulent sĂ©curiser un tel cadeau de NoĂ«l, il faudra ĂŞtre très rapide. Dans tous les cas, si vous arrivez Ă acheter le casque Bose QC 35 II ce mardi encore, la livraison est garantie avant NoĂ«l.

Pour ceux qui veulent le dernier modèle de casque du constructeur amĂ©ricain, c’est la version Headphones 700 qu’il faudra choisir. Si sa forme semble moins robuste que celle du QC 35 II, cela n’empĂŞche pas le casque Bose d’ĂŞtre un cran au dessus – ce qui justifie aussi un prix lĂ©gèrement plus Ă©levĂ©. Il bĂ©nĂ©ficie toutefois d’une remise de 20%, soit 80€ – ce qui est gĂ©nĂ©reux quand on sait qu’il vient de sortir.

Amazon baisse le prix des enceintes Bose

Certes, Bose est connu pour son casque audio sans fil, mais il est aussi un grand fabricant d’enceintes. Aujourd’hui, on retrouve aussi des rĂ©ductions assez similaires sur ces produits – que ce soit des enceintes portables ou des enceintes fixes Ă installer chez soi. Le grand avantage des enceintes Bose est leur compatibilitĂ© : Wi-Fi, Bluetooth ou AirPlay 2 pour les fixes, ce qui permet d’utiliser diffĂ©rents moyens pour streamer sa musique. L’enceinte Revolve est portable, et la seule connexion se fait avec le Bluetooth. Elle succède Ă la prĂ©cĂ©dente SoundLink Mini II, qui elle, n’offrait pas un son circulaire comme la nouvelle.

Pour ceux qui cherchaient une idĂ©e de cadeau de NoĂ«l, le casque Bose en promotion sur Amazon – ou les enceintes – sont des excellentes idĂ©es toujours aussi populaires et Ă jour. Si vous aviez l’intention de faire un cadeau qui fasse plaisir, c’est rĂ©ussi. Et mĂŞme si cela Ă©chouait, vous avez 30 jours pour retourner votre achat et obtenir un remboursement complet via Amazon.

