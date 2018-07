Bon Plan : l’excellent Bose QC 35 II à 310€ au lieu de 379€ 🔥

Priceminister profite de la deuxième démarque des soldes pour proposer une excellente réduction sur le Bose QuietComfort 35 II.

Le Bose QC 35 II est proposé à 310€ au lieu de 379€. La réduction est déjà conséquente (c’est rarement le cas sur ce genre de produits) et Priceminister rajoute 15€ remboursés en bons d’achat sur votre future commande. La seule condition est d’être membre du Club Rakuten, ce qui est gratuit et sans engagement.

Les atouts du QC 35 II sont les mêmes que le QC 35 en y ajoutant l’intégration de Google Assistant. La réduction du bruit est reconnue chez Bose, le son est excellent et l’autonomie conséquente (20 heures). En rechargeant le casque pendant 15 minutes vous récupérez directement 2 heures d’écoute.

C’est le casque que j’utilise au quotidien et j’en suis plus que satisfait. Il est livraison avec une housse de transport, un câble jack et un câble de chargement USB.