Bon plan : CyberGhost VPN dévoile une offre Halloween à 2€ (inédite) 🔥

Les VPN profitent d’Halloween pour proposer des promotions incroyables. Si vous n’êtes pas encore familier avec ces logiciels de cybersécurité, c’est l’occasion de le devenir. Ils permettent de naviguer en toute sécurité sur le web en cachant vos informations personnelles et votre historique de navigation. C’est le rempart le plus efficace contre le vol des données et la surveillance en ligne.

Les VPN ont plusieurs casquettes. Ils contournent aussi la censure et les blocages géographiques sur internet, ce qui s’avère très utile pour débloquer les catalogues Netflix étrangers et les chaînes TV.

Vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités des VPN à moindre coût ? Pour Halloween, le VPN renommé CyberGhost a frappé un grand coup en proposant une offre à seulement 2€ par mois durant 3 ans. Un tarif aussi bas pour ce VPN haut de gamme, c’est du jamais vu.

CyberGhost continue avec les bonnes surprises en offrant 3 mois gratuits à ses nouveaux utilisateurs et un achat 100% remboursable. Autant de souplesse et un prix aussi bas, vous ne le trouverez chez aucun rival aussi premium.

CyberGhost VPN, le meilleur rapport qualité prix

CyberGhost VPN est implanté depuis 2011 sur le marché de la cybersécurité. Il a su s’imposer grâce à son service de qualité et son application très facile à utiliser compatible sur macOS, iOS, Windows, Android ou encore Linux. Il fait aujourd’hui partie des meilleurs prestataires VPN.

CyberGhost apporte un niveau de protection en ligne optimal. Grâce au chiffrement AES de 256 bits opéré par les serveurs VPN de CyberGhost, les données transmises de votre appareil vers Internet sont illisibles pour autrui. Opérateurs Wi-Fi, annonceurs publicitaires, tiers mal intentionnés, personne ne peut intercepter vos informations personnelles (coordonnées bancaires, sites visités, etc) et encore moins les déchiffrer. Face aux risques et menaces que représentent la navigation sur les spots Wi-Fi publics, le VPN est un outil indispensable.

CyberGhost constitue également le meilleur moyen pour surfer de manière anonyme sur la toile car il masque votre adresse IP. Pour passer incognito et prétendre que vous êtes situé ailleurs, il suffit d’activer le VPN en établissant une connexion à partir de l’un de ses 6 634 serveurs répartis dans 90 pays. Vous aurez le choix en matière de géolocalisation puisqu’il s’agit là de la plus grande infrastructure du marché.

Non seulement ce nouvel emplacement maximisera votre confidentialité en ligne, mais le VPN CyberGhost vous permettra aussi de débloquer tous les sites internet et contourner les restrictions géographiques. Par exemple, si un évènement sportif est diffusé sur une chaîne étrangère, vous pourrez y avoir accès en vous connectant à un serveur dans le pays concerné sans bouger de chez vous.

Il en va de même pour accéder aux plateformes de streaming et puisque CyberGhost VPN débloque Netflix, vous pourrez étendre vos choix de films et séries TV en accédant au catalogue américain ou anglais. Notez que vos programmes habituels seront aussi disponibles si vous partez à l’étranger (Netflix FR, chaines TV françaises etc).

L’offre folle pour Halloween à 2€ / mois

CyberGhost nous a habitué à des promotions incroyables, mais sa promotion spéciale Halloween est de loin la plus surprenante. Ici, le prix de son abonnement est remisé de -83% ce qui aboutit à un petit 2 euros par mois. C’est la plus grande baisse jamais enregistrée, et vous pouvez le vérifier par vous-même en cherchant sur internet. À cette réduction s’ajoute 3 mois d’utilisation gratuits en plus.

Pour profiter de ce tarif mini, il faudra vous tourner vers son forfait 3 ans + 3 mois gratuits et payer le service en une fois, soit 78€ au lieu de 431€. Sur la période de 39 mois, vous ferez donc une économie de 353€. On préfère vous prévenir, aucun concurrent de niveau similaire ne parvient à offrir un prix si avantageux.

Le plus fou avec cette offre Halloween, c’est qu’elle est garantie pendant 45 jours. Vous aviez peur de vous engager ? Ce n’est plus un problème car vous pourrez obtenir le remboursement intégral de votre achat, soit 78€, si le VPN CyberGhost ne vous convient pas. Une assistance client est joignable 24h/24 et 7 jours/7 pour traiter votre demande.

Cette offre comprend également 7 connexions simultanées. Si vous n’étiez pas encore convaincu, ce dernier atout finira sans doute par vous persuader de souscrire. Pour faire simple, votre unique compte CyberGhost permet de couvrir jusqu’à 7 appareils en même temps ce qui vous assure une protection sur l’ensemble de vos équipements (ordinateurs, tablettes, téléphones, Smart TV, Fire TV Stick).

