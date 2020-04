Bon plan : ExpressVPN, le meilleur VPN en chute libre (et c’est rare)

Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes, et ce danger ne va qu’en augmentant avec le temps. Beaucoup d’internautes sont à la recherche de solutions efficaces pour sécuriser leur connexion et se tournent vers les meilleurs VPN dans le monde. Ces derniers permettent également d’avoir la possibilité de changer d’adresse IP en toute simplicité. Seul un (excellent) VPN comme ExpressVPN sera en mesure de vous sécuriser. Et c’est encore mieux si son prix est cassé.

Par chance, pendant quelques heures encore, ExpressVPN propose une très belle vente flash. Si vous aviez pour objectif de souscrire à un VPN aussi premium que celui-ci, c’est le moment d’en profiter. Pour découvrir son offre spéciale, c’est ici :

Saisir l’offre

Pourquoi ExpressVPN est le top VPN

Ce n’est pas nous qui le disons, mais les experts en cybersécurité : ExpressVPN est l’un des tous meilleurs fournisseurs de VPN que vous pourrez trouver en 2020. Aujourd’hui, il peut se féliciter d’avoir plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde qui utilisent son service tous les jours. Toutes ses fonctionnalités sont étudiées pour garantir aux utilisateurs une solide protection en ligne, avec un maximum de simplicité.

Dès que vous naviguez sur internet (sans VPN), votre fournisseur d’accès à Internet peut contrôler/observer les sites que vous consultez, vos téléchargements et même l’envoi de fichiers. En activant le service ExpressVPN, rien de tout ça ne peut arriver puisque sa technologie crypte toutes vos données en ligne et masque votre adresse IP, vous rendant ainsi totalement anonyme et protégé.

Vous pourrez compter sur la rapidité des 3 000 serveurs d’ExpressVPN qui sont répartis dans 94 pays. Tous offrent une connexion chiffrée et une bande passante illimitée. Les tests de vitesse que nous avons réalisé ont démontré qu’ExpressVPN était le meilleur VPN au niveau de la rapidité et de l’efficacité. Avec son excellent débit, il est idéal pour une utilisation quotidienne, pour le streaming et le téléchargement. Et quand vous n’êtes pas chez vous, il est encore plus important d’activer ExpressVPN car les réseaux Wi-Fi publics présentent de nombreux risques.

En le comparant à ses concurrents, on se rend très vite compte que ses performances et son efficacité sont tout simplement les meilleures à plusieurs niveaux. Si vous voulez vous aussi en profiter, il ne reste que quelques heures pour obtenir le meilleur bon plan jamais vu chez le fournisseur de VPN ExpressVPN.

Saisir l’offre

Le VPN premium tombe de presque -50%

Pour accéder au service de VPN d’ExpressVPN, il faut normalement débourser 12,31€ par mois. Avec la réduction 12 mois + 3 gratuits proposée actuellement, l’abonnement revient à 6,34€ par mois. C’est presque la moitié du prix de base, c’est dingue ! À ce tarif, vous ne trouverez pas mieux au niveau des performances pour un niveau aussi premium de fournisseur.

Comme vous pouvez le voir dans notre avis ExpressVPN, vous pourrez profiter du service sur 5 appareils différents (grâce à ses 5 connexions simultanées) pendant toute la période. Pensez à équiper votre téléphone, votre tablette, votre console de jeu et même votre routeur (ainsi que les appareils de votre entourage). L’application est compatible sur tous ces appareils connectés et elle est très facile à utiliser.

Son interface est très claire et ne devrait pas vous poser problème, même si c’est la première fois que vous utilisez un VPN. Que ce soit via une application mobile ou sur un ordinateur, c’est une petite fenêtre qui vous permet de définir votre pays (et votre adresse IP). Libre à vous de choisir celle qui vous permettra de répondre à tous vos besoins. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques captures d’écran du fameux service ExpressVPN. Nous l’utilisons au quotidien depuis maintenant 3 ans, et nous n’avons jamais été déçus.

ExpressVPN est vraiment le meilleur choix (c’est aussi notre préféré) et sa promotion actuelle rend son offre encore plus intéressante. C’est le VPN le plus premium du marché – mais il offre un rapport qualité prix absolument imbattable dans sa catégorie. Nous ne pouvons que vous le recommander vivement, nous n’avons jamais été déçu par son service (et pourtant, nous l’avons payé bien plus cher que l’offre actuelle).

Si vous aimeriez tester le service avant de vous engager, il est possible d’avoir recours à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. En cas d’insatisfaction et une demande de remboursement dans les 30 jours, tous vos frais seront re-crédités sans aucun justificatif particulier de votre part. Il suffit pour cela de contacter le support client ExpressVPN directement depuis le chat en ligne.

Pour découvrir cette offre extra d’ExpressVPN, c’est sur son site officiel :

Saisir l’offre